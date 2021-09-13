دوراتي: «الجهد 100%» من «البداية إلى النهاية»



علي معالي (الشارقة)



وصف البرازيلي برنارد دوراتي لاعب الشارقة، مباراة الوحدة في دوري أبطال آسيا، بأنها الأهم بالنسبة له حالياً، خاصة إنها الأولى له مع «الملك»، على المستوى القاري.

وقال: مستعدون بشكل مثالي، ولأنها مباراة واحدة، لابد من التركيز الكامل، ولدينا رغبة في التأهل، وعلينا تقديم المزيد من المستوى في المباراة.

وأضاف: إنها أول مباراة لي في آسيا، وأنا متحمس للغاية، والمطلوب إظهار الشخصية، واتباع تعليمات المدرب، وأن نقدم نسبة 100% من المستوى، من البداية إلى النهاية».

وقال دوراتي: خلال الأيام الماضية معنوياتنا مرتفعة، وعلينا استغلال مثل هذا الموقف، وكسبنا فريقاً قوياً في الجولة الأخيرة من الدوري، وهو ما منحنا ثقة كبيرة، في ظل الظروف التي يعرفها الجميع في تلك المواجهة التي حققنا فيها الكثير من الأمور الإيجابية.