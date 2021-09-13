تين كات: الوحدة جاهز للفوز ولا يخشى الشارقة



علي معالي (الشارقة)



أبدى الهولندي تين كات مدرب الوحدة تفاؤله، قبل لقاء الشارقة في دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، مؤكداً أن «العنابي» جاء إلى الشارقة من أجل الفوز، والعودة إلى أبوظبي منتصراً.

وقال لا نخاف الشارقة، رغم أنه فريق قوي، ويقدم مستويات جيدة، ولكننا بالفعل جاهزون تماماً للمباراة، ولا توجد علينا أي ضغوط، بل ستكون على المنافس، ولا شك في أن المباراة صعبة على الفريقين، وأتمناها أن تصب لمصلحتنا في النهاية.

وأضاف: طريقتنا الاعتماد على المجموعة، وغياب إسماعيل مطر بالطبع له تأثيره، إلا أنه يجب الوضع في الاعتبار أن الفريق لعب في آسيا عدداً من المباريات، وحققنا خلالها النتائج الإيجابية، والمستوى المتميز، وهو ما انتظره من اللاعبين في لقاء الشارقة.

وعن إمكانية أن تشهد المباراة أهدافاً غزيرة، مثلما حدث في بعض لقاءات الفريقين من قبل، قال: من الصعب أن تكون هناك غزارة أهداف، وفي الكرة الإماراتية حالياً هناك تقارب كبير في مستوى الأندية، والدليل ما يحدث حالياً في «دوري أدنوك للمحترفين»، ونحن نحترم الشارقة تماماً، والبعض قال إن الشارقة سيفوز على الوصل في المباراة الأخيرة بالدوري، ولكن المنافس تقدم، بهدفين، ومع طرد لاعب الشارقة، قال الكثيرون إن الوصل سيفوز بـ 5 أو 6 أهداف، ولكن المباراة ذهبت إلى الشارقة في النهاية.