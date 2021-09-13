«لقاح كورونا» شرط المشاركة بـ«الشارقة ماسترز للشطرنج»





رضا سليم (دبي)

حددت اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج، معايير المشاركة والإجراءات الاحترازية للمشاركين في الحدث، الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 80 لاعباً من 30 دولة.

واشترطت اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، حصول أي لاعب مشارك في البطولة على جرعتي اللقاح من فيروس كورونا، بجانب الفحص، وأن تكون النتيجة سلبية، وهو ما ينطبق على جميع المشاركين بمن فيهم أبطال العالم والمصنفون الذين يتصدرون المشهد، مع التزام جميع اللاعبين والعاملين بالبطولة بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بجائحة «كورونا»، طبقاً للبروتوكول المعتمد من إدارة الأزمات والطوارئ بالشارقة ومجلس الشارقة الرياضي.

ويشارك في البطولة عدد كبير من اللاعبين والأساتذة الدوليين الكبار من داخل وخارج الدولة، منهم عدد كبير من اللاعبين الحاصلين على تصنيفات دولية عالية أكثر 2600 تصنيف دولي، وعلى رأسهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن تصنيف دولي 2679 نقطة، والأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين تصنيف دولي 2704 نقاط، والأستاذ الدولي الإيراني الكبير برهام مقصودلو 2695 نقطة، والأستاذ الدولي الكبير الأوكراني الجانوف بافيل تصنيف 2680 نقطة، والأستاذ الدولي الهندي الكبير اديبان 2672، بالإضافة إلى عددٍ آخر من الأساتذة العالميين الكبار ويبلغ عددهم 43 أستاذاً دولياً كبيراً، كما يشارك الثنائي الإماراتي الأستاذان الدوليان سعيد إسحاق وعمران الحوسني.

وعلى المستوى العربي أيضاً، يشارك بالبطولة عدد من اللاعبين العرب على نفقة الاتحاد العربي للشطرنج، منهم الأستاذ الدولي المصري أحمد عدلي، والأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بلحسن، والأستاذ الدولي الكبير المصري أدهم فوزي، والأستاذ الدولي الأردني سامي سفاريني، والأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني ومواطنه الدولي محمد تيسير، والأستاذ الدولي المصري محمد عزت.