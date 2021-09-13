10 أحداث تصدرت المشهد في "الليجا"



دبي (الاتحاد)

شهدت الكرة الإسبانية وتحديداً دوري "الليجا" على مدار الأسبوع أحداثاً ساخنة وحافلة بالإثارة، حيث يبرز 10 قصص ما بين نهاية فترة التوقف الدولي وعودة المنافسات مجدداً، ومنها، عودة ريال مدريد إلى ملعب سانتياجو برنابيو مجدداً بعد 560 يوماً، عندما واجه سيلتا فيجو ليلة أمس الأحد، ليلعب فريق العاصمة أمام جماهيره مرة أخرى مجدداً.

وسادت أجواء احتفالية في الملعب الذي أعيد تطويره، حيث تغلب "لوس بلانكوس" على سيلتا فيجو 5 - 2 ، وتصدر كريم بنزيمة الأضواء بتسجيله هاتريك، ليصبح الفرنسي الآن في صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد خمسة أهداف.

وشهدت الجولة ظهور أحدث صفقات ريال مدريد إدواردو كامافينجا، خلال فوز فريقه على سيلتا فيجو، واستمتع الفرنسي الشاب بخوض مباراة أولى كالحلم، بعدما سجل بعد 7 دقائق فقط من تقديمه، لتكون بداية مثالية لحياة النجم الواعد بعمر 18 عاماً في إسبانيا.

وشهدت مواجهة إسبانيول وأتلتيكو مدريد إثارة في الوقت بدل الضائع، في مباراة قوية بين حامل لقب دوري الدرجة الثانية الإسباني "الليجا سمارت بانك" ودوري الدرجة الأولى "الليجا سانتاندير"، وقاتل أتلتيكو مرة أخرى بعد تأخره بالنتيجة ليفوز 2 - 1 ، في مباراة وصل فيها هدف الفوز في الدقيقة 99 بعد انطلاقة وإنهاء ناجح من توماس ليمار.

في الوقت الذي يدير المدرب خوسيه بوردالاس فريق فالنسيا مثل آلة حديثة التصنيع، حيث بدأ "الخفافيش" الموسم بشكل ممتاز بعدما حصد 10 نقاط من مبارياته الأربع الأولى، عندما سحق أوساسونا 4 - 1 خارج الديار في نهاية هذا الأسبوع، وستكون المباراة القادمة مواجهة رائعة مع ريال مدريد ليلة الأحد المقبل، في مباراة ستكون شبيهة بأفلام الإثارة.

وأصبح ميكيل أويارزابال يمتلك بالفعل أربعة أهداف باسمه في بداية موسم 2021 - 2022، وهو الذي سجل ثلثي أهداف ريال سوسيداد حتى الآن، وتألق بتسجيل ثنائية منحت فريقه الفوز 2 -صفر خارج ملعبه أمام قادش يوم الأحد، مما يعني أن الفريق الباسكي حصد تسع نقاط حتى الآن.

ولم يكن مجرد أسبوع سعيد لريال سوسيداد على أرض الملعب، فخارجه احتفلوا بالذكرى السنوية الـ 112 لتأسيس النادي في 7 سبتمبر 1909، وشارك اللاعبون السابقون والمشجعون على حدٍ سواء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بهذه المناسبة، حيث لقد كان عاماً رائعاً بشكل خاص للنادي، بعد فوزه بكأس الملك 2020، الذي أقيم هذا العام بعد إعادة الجدولة، بعد التفوق في النهائي على غريمه أتلتيك.

وبعد عودته إلى أتلتيكو مدريد الذي كان قد رحل عنه قبل عامين، يعلم أنطوان جريزمان أنه سيحتاج إلى كسب ثقة الجماهير مرة أخرى، وقد وعد ببذل كل ما في وسعه لإعادة بناء الرابط الذي كان يمتلكه معهم، وقبل إعادة ظهوره لأول مرة في الفوز على إسبانيول يوم الأحد، قام جريزمان بقص شعره بعدما طلب منه مشجعي أتلتيكو على وسائل التواصل الاجتماعي للقيام بذلك، واختار مظهراً جديداً لهذه البداية الجديدة.

وأنهى العديد من نجوم "الليجا" فترة المباريات الدولية بتدوين الأهداف بأسمائهم، ليساعدوا منتخبات بلادهم في المنافسة على المقاعد المؤهلة إلى كأس العالم 2022 . وسجل أنطوان جريزمان هدفي فرنسا التي تفوقت 2 -صفر على فنلندا، فيما حقق ممفيس ديباي هاتريك في فوز هولندا 6 - 1 على تركيا، وسجل صفقة إشبيلية الجديدة توماس ديلاني في فوز الدنمارك 5 -صفر على إسرائيل.

وكان الموسم الماضي 2020 - 2021 للدوري الإسباني حافلاً بالدراما، حيث وصل السباق على اللقب إلى الدقائق الأخيرة من اليوم الأخير، ونجح أتلتيكو بشكل شهير من الفوز بلقب البطولة الإسبانية للمرة الـ 11، والآن قام النادي بإصدار فيلم وثائقي بالشراكة مع أمازون برايم فيديو، بعنوان "أوترا فورما دي إينتدير لا فيدا" وتعني بالعربية "طريقة أخرى لفهم الحياة"، ويقدم الفيلم نظرة من وراء الكواليس حول كيفية فوزهم باللقب.

وتعود مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع بمشاركة خمسة فرق إسبانية في دور المجموعات، ليس ذلك فحسب، حيث ستقام أربع مباريات على الأراضي الإسبانية هذا الأسبوع، ويستضيف إشبيلية منافسه سالزبورج، ويستقبل برشلونة ضيفه بايرن ميونيخ في كامب نو، ويواجه أتلتيكو منافسه بورتو في العاصمة، ويلعب فياريال مع أتالانتا على الساحل الشرقي لإسبانيا، فيما يبدأ ريال مدريد مشواره أيضاً لكن خارج أرضه أمام إنتر.