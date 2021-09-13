«إكسبو 2020» يتحدث لغة الرياضة





دبي (الاتحاد)

كشفت فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، عن برنامج رياضي حافل، يضم العديد من الأنشطة المجانية، والمباريات الاستعراضية، ومشاركات لألمع نجوم الرياضة، ومنطقة مخصصة للياقة البدنية، وذلك لاستغلال القدرة الفريدة للرياضة على الجمع بين الأفراد والمجتمعات والدول.

ستتعدد الطرق لممارسة النشاط البدني في «إكسبو 2020 دبي»، في ظل وجود مرافق رياضية وحصص تمارين جماعية وبطولات تضم فرقاً عالمية المستوى، فضلاً عن مجموعة واسعة من أنشطة الرياضة واللياقة البدنية، المقدمة من أكثر من 200 مشارك في «إكسبو 2020» من الدول وشركاء الحدث الدولي.

وقال كيفن براون، نائب رئيس، الأنشطة الترفيهية والفعاليات، «إكسبو 2020 دبي»: يلتزم «إكسبو 2020 دبي» باستضافة «إكسبو دولي» يلائم زمانه ومكانه، والرياضة تتحدث إلى العالم بلغة يفهمها الجميع، وفي ضوء القدرة على إلهام الناس من شتى مناحي الحياة وتوحيدهم وبث الأمل في نفوسهم، يقدم «إكسبو» منصة رياضية بهدف مشترك يتمثل في التعاون الدولي من أجل عالم أكثر صحة وسعادة وأماناً.

ويضم مركز الرياضة واللياقة البدنية، البالغة مساحته 5400 متر مربع، مرافق بينها ملعب لكرة قدم الصالات، وملعب متعدد الأغراض بسطح صلب لكرة السلة وكرة الشبكة والكرة الطائرة والتنس، وشبكتا كريكيت «بيج باش».

ويستضيف «إكسبو 2020 دبي» العديد من الفعاليات المشوقة، التي تضم نجوماً في عالم الرياضة، منهم الفريق الاستعراضي لكرة السلة هارلم جلوبتروترز، الذين سيساعدون في إطلاق تحدي دبي للياقة في «إكسبو 2020»، وسيستضيف «إكسبو» أيضاً «سباق إكسبو للجري»، وهو سباق رفيع المستوى بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، يقام يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر المقبل وسيشهد جري نحو 5000 عداء لمسافة 10 كيلومترات أو 5 كيلومترات أو 3 كيلومترات .

ويتعاون «إكسبو» أيضاً مع مجموعة سيتي لكرة القدم «سيتي فوتبول جروب»، التي تضم أندية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك مانشستر سيتي ومومباي إف سي، بالإضافة إلى تعاون مع فريق الدوري الهندي الممتاز للكريكيت راجستان رويال ونادي كرة القدم الإيطالي البارز إيه سي ميلان.

وستحضر كل هذه الفرق أثناء الحدث الدولي، الذي يستمر 6 أشهر لتساهم في تقديم أنشطة ملهمة وفرص للتفاعل مع أشهر اللاعبين.

من جهة أخرى، تستعد العديد من الدول المشاركة في «إكسبو» لاستعراض أفضل ما لديها على صعيد الرياضة. حيث سيشهد استعراض كرواتيا للرياضة واللياقة يوم 28 يناير 2022 مشاركة أبطال رياضيين بمن فيهم لاعب كرة القدم الحائز جائزة الكرة الذهبية لوكا مودريتش، والفائز السابق ببطولة ويمبلدون للتنس جوران إيفانيسيفيتش، ونجما الرابطة الأميركية الوطنية لكرة السلة داريو تشاريتش وبويان بوجدانوفيتش، بينما سيشارك بطل الملاكمة العالمي أنثوني جوشوا في فعالية مع الجناح النيجيري.

