إليوت «الحزين» ممتن لعالم كرة القدم





لندن (أ ف ب)

أعرب لاعب خط وسط ليفربول الشاب هارفي إليوت «18 عاماً»، عن شعوره بالامتنان لكل «الحب والدعم»، الذي تلقاه بعد تعرضه لإصابة مروعة في كاحله، خلال فوز فريقه على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرّض إليوت للإصابة بعد كرة مشتركة مع مدافع ليدز الهولندي باسكال سترويك، الذي طرد بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «في أيه آر».

تلقى اللاعب علاجاً مطوّلاً على أرضية الملعب قبل أن ينقل على حمّالة، ما ترك اللاعبين من كلا الفريقين في حالة ذهول. وبعد خضوعه لفحوص أولية في أحد مستشفيات ليدز، غادره في وقتٍ لاحق.

وفي الوقت الذي لم تعرف حتى الآن مدى خطورة إصابته، فإنه سيخضع لعملية جراحية. وكتب إليوت على «إنستغرام» الاثنين: بالطبع أشعر بالصدمة الشديدة لما حدث بالأمس في ليدز، لكني ممتن جداً للحب والدعم الذي أظهره لي عالم كرة القدم بأكمله بعد الإصابة.

وأضاف: شكراً جزيلاً لجميع الذين بعثوا برسائل إلي والى عائلتي، هذا الأمر يعني الكثير بالنسبة إلي. وكان إليوت أحد المفاجآت ضمن صفوف ليفربول منذ مطلع الموسم الحالي، حيث لعب أساسياً على حساب لاعبين أكثر منه خبرة في خط وسط الفريق الأحمر، بعد أن أمضى الموسم الماضي معاراً إلى بلاكبيرن من أندية المستوى الثاني.

وخاض باكورة مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي خلال فوز فريقه ضد بيرنلي، وقدم أداءً لافتاً في مواجهة ليدز قبل تعرّضه للإصابة في الدقيقة 59.