رادوكانو.. قفزة بـ 127 مركزاً

برلين (د ب أ)

قفزت البريطانية الشابة إيما رادوكانو 127 مركزاً دفعة واحدة، لتحتل المركز الـ23 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم، وذلك عقب تتويجها مساء السبت بلقب بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز».

وحققت رادوكانو «18 عاماً» إنجازاً تاريخياً، بعد أن أصبحت أول لاعبة تشارك عبر التصفيات بإحدى بطولات «جراند سلام»الأربع الكبرى، وتتوج باللقب.

وأحرزت رادوكانو اللقب بالفوز في المباراة النهائية على الكندية الشابة ليلى فيرنانديز «19 عاماً»، التي قفزت 45 مركزاً في التصنيف لتحتل المركز الثامن والعشرين.

وكانت رادوكانو قد سجلت مشاركتها الأولى في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، عبر خوض بطولة ويمبلدون في وقت سابق من الموسم الجاري.

ولا تزال النجمة الأسترالية أشلي بارتي تتصدر التصنيف العالمي برصيد 10075 نقطة، وتليها البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 7720 نقطة.