البايرن يتحفز لـ«الأبطال» بمواهب لايبزيج





برلين (أ ف ب)

معززًا صفوفه من منافسه المحلي لايبزيج بدءًا من رأس الجهاز الفني وصولًا إلى اللاعبين، يستهل بايرن ميونيخ بطل ألمانيا مشواره في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء بمواجهة نارية ومرتقبة مع مضيفه برشلونة الإسباني.

بعد أن جلب باريس سان جيرمان الفرنسي نجومًا أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس، ووقّع مانشستر يونايتد الإنجليزي أخيرًا مع جايدون سانشو، وأعاد أسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو، لجأ بايرن إلى وصيف الموسم الماضي ومنافسه المحلي الأبرز لضم المواهب.

يصل بايرن إلى أوروبا منتشيًا من بدايته الجيدة في البوندسليجا، حاصدًا عشر نقاط من أول أربع مباريات، وواثقًا بفريقه رغم عدم التوقيع مع أسماء كبيرة خلال الصيف. أكد الرئيس التنفيذي أوليفر كان الأسبوع الماضي: نحن في موقعٍ جيدٍ جدًا، لدينا العديد من الاحتمالات والخيارات. نحن حتمًا قادرون على المنافسة.

وتعاقد العملاق البافاري مع المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو من «الثيران الحمر» مقابل 42.5 مليون يورو، إضافة إلى لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتسر القادر على شغل مراكز عدة بسعر رائع بلغ 16 مليون يورو، في أهم صفقتين للنادي هذا الموسم.

وفي مفارقة، استهل سابيتسر مشواره مع بايرن السبت بدخوله من دكة البدلاء خلال الفوز 4-1 في لايبزيج، حيث بدأ الموسم كقائد للفريق قبل أن ينتقل إلى بافاريا.

وكان بايرن تعاقد مع المدرب يوليان ناجلسمان «34 عامًا» من نادي شرق ألمانيا بعقد لمدة خمس سنوات، مقابل 30 مليون يورو وفقًا للتقارير، خلفًا للمدرب هانسي فليك المنتقل لتدريب المنتخب الوطني.

يرفض كان فكرة أن بايرن تعمّد إضعاف لايبزيج الذي خسر ثلاث من مبارياته الأربع الأولى في الدوري هذا الموسم، حيث قال: لدينا دائمًا فكرة واضحة عن اللاعبين والمدربين الذين نعتقد أنهم جيدون، عندما تكون الفرصة متاحة، نحاول الإفادة منها.

وتابع الحارس الدولي السابق: لا علاقة لذلك بإضعاف الخصم، لا نجبر أحدًا على القدوم إلى بايرن. يقول ناجلسمان إن الفريق الذي ورثه «أكثر من كافٍ» لمنافسة، ويتوقع استخدام مجموعة من 14 إلى 15 لاعبًا لخوض 90% من المباريات هذا الموسم.

أوقعت القرعة بايرن مع برشلونة، ديناميو كييف الأوكراني وبنفيكا البرتغالي في المجموعة الخامسة. ستكون مواجهة الثلاثاء على ملعب كامب نو الأولى، منذ أن ألحق بايرن خسارة مدوية ومذلة 8-2 بغريمه الكتالوني في ربع نهائي موسم 2019-2020 في طريقه إلى اللقب.

احتفط بايرن بسبعة لاعبين من الذين بدأوا المباراة التاريخية في لشبونة (استكملت البطولة بنظام خروج المغلوب بسبب تداعيات جائحة كورونا)، وهو يملك كل المقومات للفوز باللقب القاري الأسمى للمرة السابعة في تاريخه.

مع الإضافة التي يقدمها أوباميكانو في الدفاع، يملك بايرن جواهر خطي الوسط والهجوم في ال»مانشافت«، إلى جانب القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم عام 2020. ويشكل يوزوا كيميش وليون جوريتسكا ثنائيًا قويًا في خط الوسط مع سيرج غنابري ولوروا سانيه على الأطراف، بالإضافة إلى صانع لألعاب المخضرم توماس مولر.

يقترب ربما ليفاندوفسكي «33 عامًا» ومولر «31» من نهاية مسيرتيهما، ولكنهما يمران الآن بأفضل مستوياتهما. بعد أن سجل 41 هدفًا في البوندسليجا الموسم الماضي محطمًا الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر، الذي فارق الحياة الشهر الماضي (40 هدفاً في 1970-1972)، يملك ليفاندوفسكي ستة أهداف في أربع مباريات في الدوري هذا الموسم، بما فيها هاتريك ضد هرتا برلين وركلة جزاء ضد لايبزيج.

استدعي مولر مجددًا إلى صفوف المنتخب عطفًا على المستويات المميزة، التي يقدمها والتمريرات الحاسمة التي يزدد بها زملائه، لا سيما»ليفا«. لكن يبدو أن بايرن بدأ يبحث عن المهاجم البديل للمواسم المقبلة.

من المتوقع أن ينضم إلى السباق الأوروبي لضم الموهبة النروجية الرائعة إيرلينج هالاند من بروسيا دورتموند، لاسيما وأن التقارير تشير إلى أن عقده يضم بند تحرير يصبح ساريًا في 2022.

إلا أن الفريق البافاري ضمن بديل مولر مع الشاب الواعد جمال موسيالا «18 عاماً»، حيث سجل الدولي الألماني الهدف الثالث ضد لايبزيج رافعًا رصيده إلى ثمانية أهداف في 31 مباراة في البوندسليجا. يؤكد مولر أن موسيالا»موهبة مميزة«و»يعمل بجهد كبير«، في حين يعتبر ناجلمسان أن المراهق هو»استثنائي بالفعل".