الجنيبي يتمنى التوفيق للشارقة والوحدة



أبوظبي (الاتحاد)



تمنى عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، التوفيق للشارقة والوحدة، في المواجهة المرتقبة بينهما غداً «الثلاثاء»، مبدياً ثقته في قدرة الفريقين على تقديم أداء فني يعكس المستوى الذي يضع دوري «أدنوك للمحترفين» في مصاف المقدمة للدوريات الآسيوية المحترفة، وبما يليق بالكرة الإماراتية.

وأكد الجنيبي أن الأمنيات كانت بعدم خوض الفريقين لتلك المواجهة المبكرة في بداية الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا، انسجاماً مع التطلعات الرامية إلى وصول أحد الفريقين إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية من دوري الأبطال، عطفاً على ما قدماه من أداء قوي ونتائج مميزة خلال دور المجموعات، والذي تأهلا عنه بجدارة واستحقاق.

وأشار الجنيبي إلى أن رابطة المحترفين، حرصت على توفير الدعم اللازم لجميع أنديتنا المشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وذلك إيماناً منها بأنهم سفراء الكرة الإماراتية ودوري أدنوك للمحترفين على الصعيد الآسيوي في بطولة لها أهميتها.

وأضاف: كلنا ثقة في قدرة فرقنا على التواجد المتتالي في الأدوار الحاسمة، كما عهدناها في النسخ السابقة للبطولة.

واختتم الجنيبي بالتأكيد على أهمية إقامة هذه المباراة في الإمارات، التي كانت رائدة في تجاوز جائحة فيروس كورونا، وعودة الجماهير إلى المدرجات بكل أمان، وإجراءات احترازية صحية، تضمن سلامة الجميع، ونجحت في استضافة العديد من المباريات، سواء في البطولة ذاتها أو في منافسات أخرى، عكست قدرات دولتنا الكبيرة في التعامل مع الجائحة وتخطي آثارها.