«المحترفين» تطلق المرحلة الثالثة لـ «بناء المهارات»

أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت رابطة المحترفين المرحلة الثالثة، من برنامج بناء المهارات التعليمية لموظفي أندية الرابطة، والذي تنظمه الرابطة سنوياً، بهدف تأهيل العاملين في كرة القدم من كافة الجوانب، والارتقاء بجميع العناصر وتحديداً الكوادر البشرية والاستثمار فيها، والسعي لتطويرها لتحقيق الغايات المنشودة، وفق خطتها الاستراتيجية 2020- 2030.

وستقام المرحلة الحالية من البرنامج لعام 2021، لمدة ثمانية أسابيع متتالية، وستكون مخصصة لمديري التسويق التجاري في الأندية المحترفة، علماً أن المرحلة الأولى خُصصت للمديرين التنفيذيين، فيما شهدت المرحلة الثانية دورة لمديري أقسام الموارد البشرية.

وسيتم في المرحلة الثالثة المخصصة لمديري التسويق التجاري، تعريف المشاركين على أفضل الممارسات العالمية في مجال التسويق والترويج في كرة القدم من خلال ورشتين متخصصتين تقام بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، بالإضافة إلى جلسات إرشادية مع موجهين معترف بهم على الصعيد العالمي لمساعدتهم في تنفيذ خطة التسويق الاستراتيجية للموسم 2021-2022.

وشهد برنامج بناء المهارات التعليمية الذي أطلقته الرابطة منذ ثلاث سنوات، حضوراً وتفاعلاً إيجابياً خصوصاً مع سعي الرابطة لاستقطاب أفضل أصحاب الخبرات في هذه المجالات، من استعراض خلاصة تجاربهم وتقديم نماذج وأساليب عمل قابلة للتنفيذ، بما من شأنه دعم عملية تطوير كرة القدم الإماراتية على المدى الطويل.