الشارقة والوحدة.. «قمة إماراتية» في «الآسيوية»



علي معالي (الشارقة)



يشهد استاد الشارقة غداً «الثلاثاء» «قمة إماراتية» مرتقبة، بـ «طعم آسيوي» بين الشارقة والوحدة، في دور الـ16 من بطولة الأندية الآسيوية، ولن يقتصر السباق على أرض الملعب، بل في المدرجات بين الجماهير الفريقين الكبيرين، في ظل نفاد التذاكر من الجانبين، وهو ما يجعل عشاق «الساحرة المستديرة» على موعد مع مباراة ممتعة من الجوانب كافة.

تأهل «الملك» إلى دور الـ 16، بعد صدارته للمجموعة الثانية، حيث لعب 6 مباريات، حقق خلالها الفوز 3 مرات، وتعادل في مباراتين، وخسر واحدة، وسجل مهاجموه 9 أهداف، واهتزت شباك عادل الحوسني بـ 6 أهداف، والمباراة تحمل رقم 13 للشارقة، من أصل 3 مشاركات على المستوى القاري.

فيما جاء صعود الوحدة إلى الدور الثاني بعد أن جاء وصيفاً في المجموعة الخامسة بعد بيروزي، وحصد «العنابي» 13 نقطة، محصلة 4 انتصارات والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، وأحرز «أصحاب السعادة» 7 أهداف، واستقبل 3 أهداف.

وهناك العديد من الوجوه الشابة بالفريقين، ومع غياب ماجد سرور المصاب يظهر في الصورة ماجد راشد، والذي يبلغ 21 عاماً، واعتمد عليه عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة بشكل واضح في المراحل الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وأثبت اللاعب كفاءة كبيرة، وفي الوحدة يعود إلى الفريق الجناح الشاب طحنون الزعابي الذي غاب عن دور المجموعات للإصابة، حيث يملك اللاعب «22 عاماً» مهارات عالية في المراوغة وبناء الهجمات.

ومن جانب آخر، هناك العديد من النقاط المضيئة في الفريقين، خاصة في الجانب الهجومي، بوجود «جلاد الملك» الجديد مالانجو، حيث إن الكونغولي فاز مرتين بجائزة هداف كأس الاتحاد الأفريقي، ولديه خبرة جيدة في البطولات القارية، من خلال مشاركاته مع الرجاء البيضاوي المغربي فريقه السابق.

وفي الوحدة، فقد عزز الفريق هجومه بالبرازيلي جواو بيدرو من الظفرة، وسجل 18 هدفاً في الدوري الموسم الماضي مع بني ياس.

وهناك مواجهة أخرى مرتقبة طرقها الأول البرازيلي برنارد دوراتي القادم، لتعويض رحيل مواطنه إيجور كورونادو، وقام اللاعب بعمل جيد حتى الآن، من خلال تسجيل هدف وصناعة آخر، في أول ثلاث مباريات بالدوري المحلي، وقيادته لـ «الملك» إلى الصدارة.

وفي الوحدة هناك اللاعب الكوري لي ميونج الذي خاض أكثر من 50 مباراة بدوري أبطال آسيا مع ثلاثة أندية مختلفة، حيث بلغ ربع نهائي عام 2014 مع بوهانج ستيلرز ونهائي عام 2016 مع العين.

يعتمد «الملك» على الرباعي الأجنبي كايو لوكاس وبرنارد دوراتي وشوكوروف ومالانجو، في حين يعول «العنابي» على عمر خربين وجواو بيدرو ولي ميونج وخوسيه أنخيل، يغيب عن الوحدة «النجم الكبير» إسماعيل مطر للطرد في المباراة الماضية بالبطولة وعبدالله حمد للإيقاف.