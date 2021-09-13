«النمور».. تجديد الرعاية



فيصل النقبي (كلباء)



جدد اتحاد كلباء عقد الرعاية مع «إيبكو للزيوت» و«كالتكس العالمية»، للعالم الثالث على التوالي، بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي، وعلي حسين اللوغاني رئيس شركة كلباء لكرة القدم، وعدد من كبار الشخصيات، وممثلي الشركات الراعية.

وقام رئيس النادي بتكريم الشركات الراعية، مؤكداً أن اتحاد كلباء يشيد بهذه الشراكة الناجحة مع الرعاة، وهذا يبرهن على الثقة المتبادلة بين الطرفين والتعاون المشترك لمدة ثلاثة أعوام.

وحضر مراسم توقيع الرعاية اللاعبان بينيل مالابا وجمال عبدالله اللذان ارتديا القميص الجديد.