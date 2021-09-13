«ثنائي الصدارة» يضربان بـ «القوة 16» في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)



شهدت الجولة الثالثة لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، حصيلة قياسية من الأهداف، وصلت إلى 30 هدفاً، بعدما ضرب «ثنائي الصدارة» شباب الأهلي والوحدة على التوالي بقوة في الجولة، بفوز «الفرسان» العريض على ضيفه العروبة 10-0، كأكبر نتيجة تشهدها مباريات «دوري 21»، وتفوق «العنابي» على ضيفه خورفكان بـ «نصف درزن» 6 -0.

وتفوق في بقية نتائج الجولة، العين صاحب المركز الثالث على ضيفه بني ياس 4-1، وتقدم عجمان إلى المركز الرابع، بفوزه على اتحاد كلباء 2-0، وتراجع الشارقة إلى المركز الخامس، بتعادله مع الوصل 1-1، واحتفل الظفرة بفوزه الأول على حساب الإمارات 2-1، فيما حسم التعادل السلبي مباراة النصر والجزيرة.

وفرض البرازيلي جوليرمي داسيلفا لاعب وسط شباب الأهلي «المقيم» اسمه على نجومية الجولة الثالثة، بعدما سجل «الفارس الجديد» 4 أهداف «سوبر هاتريك»، أسهم بها في فوز «الفرسان» القياسي على العروبة 10- صفر، وانفرد جوليرمي بصدارة هدافي دوري 21 بعدما رفع رصيده إلى 5 أهداف.

وافتتح جوليرمي صاحب الـ 19 عاماً، والمنتقل في الموسم الحالي إلى «الفرسان»، بنهاية عقده مع نادي فلامنجو البرازيلي، سجله التهديفي في دوري تحت 21، في مباراة الجولة الثانية أمام عجمان، بعدما سجل الهدف الوحيد في المباراة، قبل أن يضيف أربعة أهداف أخرى في مباراة العروبة.

ويلاحق جوليرمي في سباق هداف دوري تحت 21، الثلاثي سعيد الكعبي «الشارقة»، منصور المنهالي «الوحدة»، ومحمد عوض «العين»، برصيد 4 أهداف لكل لاعب، وسجل الكعبي مهاجم الشارقة هدف فريقه الوحيد أمام الوصل 1-1، فيما أحرز المنهالي لاعب الوحدة «ثنائية» في مباراة فريقه أمام خورفكان 6-0، وسجل السوداني «المقيم» محمد عوض هدفاً في مباراة فريقه العين أمام بني ياس 4-1.

ويتصدر شباب الأهلي والوحدة ترتيب «دوري 21» بـ «العلامة الكاملة»، برصيد 9 نقاط، مقابل 7 نقاط للعين الثالث، في الوقت الذي برز فيه عجمان كأحد المنافسين بقوة ضمن رباعي المقدمة، تحت قيادة مدربه الوطني الشاب عبدالله نوح، ويملك «البرتقالي» صاحب المركز الرابع حالياً في جعبته 6 نقاط من ثلاث مباريات، في الجولات الماضية، بالفوز على النصر 1-0، واتحاد كلباء 2-0، مقابل خسارة وحيدة أمام شباب الأهلي المتصدر بنتيجة 0-1.

نتائج الجولة الثالثة

الوحدة - خورفكان 6-0

الظفرة - الإمارات 2-1

الوصل - الشارقة 1-1

عجمان - اتحاد كلباء 2-0

العين - بني ياس 4-1

النصر - الجزيرة 0-0

شباب الأهلي - العروبة 10- 0



سباق الهدافين

5: جوليرمي داسيلفا «شباب الأهلي»

4: سعيد الكعبي «الشارقة»

4: منصور المنهالي «الوحدة»

4: محمد عوض «العين»

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