«هستيريا مورينيو» في «الألفية»



رضا سليم (دبي)



خطف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الأضواء في مباراة فريقه أمام ساسولو بالدوري الإيطالي، بعدما احتفل بطريقة هيستيرية، بفوز «الذئاب»، والذي يتزامن مع مباراته الـ 1000 في مسيرته التدريبية، وكان مورينيو «بطل المشهد»، بعدما اندفع نحو لاعبيه للاحتفال معهم بالهدف القاتل في الدقيقة 92.

واحتفل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما بالمباراة رقم 1000 في مسيرته التدريبية، وهي المباراة التي نجح فريقه في الفوز بها على ساسولو ضمن الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما نجح ستيفان الشعراوي في حسم المباراة في الدقيقة 92.

وركض مورينيو لأكثر 60 متراً نحو المدرجات الجنوبية من ملعب «الأولمبيكو» للاحتفال ومعانقة لاعبيه، بعد تسجيل الهدف الثاني الذي منحهم الفوز في الاحتفالية الخاصة للمدرب بمباراته الألف، ومحافظة روما على صدارة ترتيب الدوي الإيطالي بـ «العلامة الكاملة» من 3 مباريات، متفوقاً بفارق الأهداف فقط على ميلان ونابولي.

وقال مورينيو: كانت مباراة برقم خاص بالنسبة لي حتى آخر يوم في حياتي سأتذكر دائماً أنها كانت المباراة رقم 1000، وشعرت بالرعب من إمكانية الهزيمة، ولم أشعر بأنني في عمر 58 عاماً، وكنت أركض بشعور طفل في سن 15 عاماً.

وأدار مورينيو الذي تولى تدريب عدة فرق ريال مدريد وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام وبورتو إلى جانب روما 1000 مباراة، انتصر في 638، وتعادل في 205، وخسر 157 مباراة.

وتضم خزينة ألقاب مورينيو دوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو في 2004 وإنتر ميلان في 2010، وتحقيق ألقاب محلية أخرى في البرتغال وإيطاليا وإنجلترا وإسبانيا، منها الدوري البرتغالي مرتين، والدوري الإسباني مرة، والدوري الإنجليزي 3 مرات، والدوري الإيطالي مرتين، إلى جانب الدوري الأوروبي.