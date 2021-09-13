إيزيكيل يغيب أسبوعين بسبب «العضلة»



محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يفقد الظفرة جهود المهاجم النيجيري إيمواه إيزيكيل لمدة أسبوعين، بسبب الإصابة التي تعرض لها، بعد 55 دقيقة، من مباراة فريقه أمام الإمارات، ضمن الجولة الثالثة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ولعب فيها للمرة الأولى مع «الفارس» وأحرز الهدف الوحيد للظفرة في البطولة حتى الآن.

وكشف الفحص الذي أجراه إيزيكيل، عن وجود تمدد في «العضلة الأمامية» يحتاج إلى الراحة والتأهيل لفترة أسبوعين، ليتأكد غيابه عن لقاء بني ياس يوم الخميس المقبل، بالجولة الرابعة، ولقاء خورفكان بالجولة الخامسة يوم 24 سبتمبر الحالي.

ويستعيد الظفرة أمام «السماوي» جهود أحمد علي العائد من الإيقاف، وسلطان الغافري الذي غاب عن المشاركة في الجولات السابقة لعدم الجاهزية.