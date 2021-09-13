«البدايات الجيدة» تنعش «البرتقالي» بـ «4 نقاط»



رضا سليم (دبي)



حصد عجمان 4 نقاط، في أول 3 جولات، بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، محصلة الفوز على النصر، والتعادل مع اتحاد كلباء، وقبلها الخسارة من شباب الأهلي، وهي النقاط التي قفزت بـ «البرتقالي» إلى المركز السادس في جدول الترتيب، وتعد من أفضل نتائج الفريق، في بدايته عن الموسم الماضي، حيث لم يحصد وقتها إلا «نقطة يتيمة» في أول 3 مباريات، بعدما خسر أمام الظفرة واتحاد كلباء، وتعادل مع حتا، في حين كانت نتائجه أفضل في الموسم الملغي 2019-2020، حيث جمع 7 نقاط في أول 3 مباريات، بالتعادل مع بني ياس، والفوز على النصر والوصل.

وجمع «البركان» 3 نقاط فقط، في أول 3 جولات موسم 2018-2019، بعدما فاز على النصر، وخسر أمام شباب الأهلي والفجيرة، وفي موسم 2017-2018، وهو الأول له بعد الصعود من الدرجة الأولى، لم يجمع أي نقاط، بعدما خسر أمام الجزيرة وشباب الأهلي ودبا الفجيرة، والمثير أن عجمان فاز على النصر في جميع مواجهات الفريقين في البدايات.

وتضع جماهير «البرتقالي» آمالاً عريضة على لاعبيها، والجهاز الفني بقيادة الصربي جوران، في تعديل وضع الفريق مبكراً، والبقاء في «المنطقة الدافئة» طوال الموسم، بعيداً عن «شبح الهبوط» الذي ظل يطارد عجمان حتى الجولة الأخيرة من العام الماضي، خاصة أن الفريق سيواجه العروبة الصاعد من الدرجة الأولى، في الجولة المقبلة، والمنتشي بالتعادل الأول له في الموسم أمام شباب الأهلي، والحصول على أول نقطة في مسيرته مع الكبار، وفي حالة فوز «البرتقالي»، سيكون قد حقق قفزة كبيرة قد تدفع به نحو «مربع الكبار».