بنزيمة «السلاح المطلق» لـ«الميرنجي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



أفلت ريال مدريد من الفخ الذي نصبه له سيلتا فيجو في الجولة الرابعة للدوري الإسباني «الليجا»، وعاقب الفريق الضيف عقاباً قاسياً على الهدف الذي تقدم به، بعد دقائق قليلة من بداية المباراة، وأمطر شباكه بخمسة أهداف ليخرج فائزاً 5-2، في احتفالية رائعة على ملعب «السانتياجو برنابيو»، في ثوبه الجديد، بعد الانتهاء من علميات تحديثه وتطويره، والتي استمرت 18 شهراً.

وقاد الفرنسي كريم بنزيمة فريقه إلى هذا الفوز الكبير، بعدما سجل 3 أهداف «هاتريك»، وصنع هدفاً رابعاً للبرازيلي فينسيوس جونيور، وكأنه كان يحتفل بدوره بشارة «الكابتن» التي ارتداها للمرة الأولى في «البرنابيو» بعد تحديثه، في هذه الأمسية التي أسعدت جماهير «الميرنجي» الغفيرة التي حضرت اللقاء.

بنزيمة حقق هذا الموسم حتى الآن أفضل بداية له منذ مجيئه إلى ريال مدريد في عام 2009. ونجح في 4 مباريات بـ «الليجا» حتى الآن أن يسجل 5 أهدافاً وصناعة 4 أخرى، ما يعني إسهامه في تسجيل 9 أهداف، ولم يحدث أن فعلها أي لاعب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم، وإن كان الشاب النرويجي إيرلينج هالاند اقترب من هذا الرقم، حيث أسهم في تسجيل 8 أهداف في نفس عدد المباريات، مع فريقه بروسيا دورتموند.

ويواصل بنزيمة كتابة التاريخ في ريال مدريد، ويقترب كثيراً من أرقام الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو، والنجم راؤول بالنسبة لتسجيل الأهداف في «الليجا»، حيث وصل رصيده إلى 197 هدفاً، بينما جاء دي ستيفانو وراؤول على التوالي 228 و227 هدفاً على التوالي، وفرصة بنزيمة كبيرة للحاق بهما وتجاوزهما هذا الموسم، إذا ما سار على نفس هذا المعدل التهديفي. ووصف موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أداء بنزيمة هذا الموسم بإنه «اكس اكس لارج»، واصفاً إياه بأنه «السلاح المطلق» لـ «الميرنجي».

وفي لقاء سريع لبنزيمة مع شبكة «موفي ستار»، قال:إنها ليلة خاصة جداً لنا وللجماهير التي عادت لـ «البرنابيو» بعد طول غياب، ولم تتوقف عن تشجيعنا طوال المباراة، فجاءت الثمار في الشوط الثاني.

وأضاف بنزيمة: أشعر بأنني في أفضل حالاتي وأحظى بمساندة المدرب ورئيس النادي وزملائي والجماهير، ولهذا لا أبخل بجهد وأسعى دائماً لفوز فريقي بالأهداف التي أسجلها، والتمريرات الحاسمة التي أصنعها.

وعندما سألته الشبكة عن رأيه في البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور، ومدى تفاهمه معه، قال بنزيمة: فينسيوس ظاهر، أحب اللعب معه، وهو مازال شاباً وتحسن كثيراً، خاصة في إنهاء الهجمات، وما زال أمامه هامش كبير للتطور والتحسن.