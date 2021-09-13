الجاك يهدي الإمارات ذهبية «عربية الجودو»



أبوظبي (الاتحاد)



حصد جودو الإمارات 3 ميداليات «ذهبية وفضية وبرونزية»، في البطولة العربية المفتوحة التي تستضيفها القاهرة، وتختتم يوم الأربعاء المقبل، وتألق الصاعد أحمد الجاك لاعب الفجيرة للفنون القتالية، وأحراز «الذهبية»، بعد أن تفوق في النهائي على أحمد زكي لاعب العبور المصري في وزن تحت 73 كيلو جراماً، ونال يزن مرشد لاعب الفجيرة الميدالية الفضية في وزن تحت 50 كيلو جراماً، وحصد منصور جمعة عبد الرحمن لاعب الشارقة الميدالية البرونزية في وزن تحت 90 كيلو جراماً.

تشهد البطولة مشاركة 600 لاعب ولاعبة من 10 دول عربية هي الإمارات والسعودية ومصر وقطر والكويت والمغرب وتونس والعراق والأردن واليمن.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو تألق جودو الإمارات خلال فعاليات البطولة العربية، مثمناً جهود الأندية الأعضاء في دعم مسيرة اللعبة والأجهزة الفنية، في عكس المستوى الفني الرائع الذي وجد الإشادة من خبراء اللعبة خلال البطولة، وخص بالتهنئة مدربي الأندية المشاركة والمنتخب على جهودهم الفنية التي أسهمت في إظهار منافسات قوية، أفرزت العديد من المواهب الواعدة على مستوى البلدان المشاركة، والتي سيكون لها شأن في المستقبل القريب، مؤكداً أن أبطال المستقبل استحقوا التكريم والإشادة والرعاية.