كيليني يطالب «السيدة العجوز» بـ «قليل الكلام»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



رفض النجم المخضرم جيورجيو كيليني، قلب دفاع يوفنتوس الإيطالي، تعليق النتائج السيئة للفريق في المباريات الثلاث الأولى من الدوري «الكالشيو»، على «شماعة» رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق هذا الصيف للعب لناديه الأسبق مانشستر يونايتد.

ولم يحصل «اليوفي» إلا على «نقطة» في مبارياته الثلاث الأولى هذا الموسم، حيث تعادل مع أودينيزي 2-2، وخسر من إيمبولي صفر-1، ونابولي 1-2.

ولم يسلم الجهاز الفني بقيادة ماسيمليانو أليجري واللاعبون من هجوم وانتقادات جماهير «البيانكونيري» والصحافة الإيطالية، وذهب عدد غير قليل من خبراء اللعبة إلى حد القول إن «السيدة العجوز» سيعاني هذا الموسم أشد المعاناة، خاصة بعد رحيل نجم الفريق وهدافه رونالدو.

وإذا كان البعض داخل النادي يعترفون بتأثير غياب النجم البرتغالي، وبكونه كان يمثل إضافة للفريق، إلا إن كيليني أكد أن هناك أكثر من وسيلة لشحذ الهمم ورفع الروح القتالية للاعبين، وتمكين الفريق من أدوات المنافسة.

وقال: عندما يكون لديك «نجم سوبر» من «طراز عالمي» مثل كريستيانو رونالدو، فلا تستطيع أن تمنع نفسك من استخدام الفريق للعب من أجله، وعلينا أن نعترف بكل ما فعله رونالدو خلال سنواته الثلاث معنا، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نبدأ من جديد في غيابه.

ويرى كيليني إنه من الممكن الاعتماد على النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لقيادة الفريق، وقال: الآن، هذا هو فريق ديبالا الذي قل معدل تسجيله للأهداف خلال الموسمين الماضيين بسبب وجود رونالدو، ولكنه لاعب مهم على أية حال ومفتاح رئيسي لهذا الفريق، والكل هنا يعترف بذلك.

كيليني الفائز مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو2020»، دعا زملاءه إلى عدم اليأس، وقال: نحن نستحق أن نكون في مكانة أفضل، وكل ما يمكننا عمله الآن أن نشتغل جيداً على أنفسنا، وأن نقلل من الكلام.

واختتم كيليني حديثه الذي نقل موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية مقتطفات منه، بقوله: كنا نعرف إننا سنواجه صعوبات هذا الموسم، ولكننا لم نكن نتصور أن ذلك سيحدث بعد 3 مباريات فقط.