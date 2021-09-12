حمدان بن زايد: إنجاز مشرف ومستحق للقمزي في «الفورمولا1»

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، البطل الإماراتي ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي للزوارق بالفوز في الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للقوارب السريعة «الفورمولا1».

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حساب سموه في «تويتر»: نبارك لبطلنا الإماراتي ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي ورفاقه فوزهم بالجولة الافتتاحية لبطولة العالم للقوارب السريعة «الفورمولا1» التي أقيمت في إيطاليا، إنجاز مشرف ومستحق، كل الأمنيات لهم بالتوفيق والنجاح ورفع اسم الإمارات وعلمها عالياً في المشاركات الرياضية القادمة.

وكان البطل ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي للزوارق، قد أهدى الإمارات إنجازاً رياضياً بحرياً في احتفالاتها بعام الخمسين، بعد أن تمكن من الفوز بلقب السباق الرئيسي عبر الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والتي أقيمت في مدينة سان نازارو الإيطالية مساء أمس على زورق أبوظبي 2، وحل خلفه في الوصافة شون تورنتي على زورق أبوظبي 1، واكتملت المنصة بحلة إماراتية خالصة بعد حلول زورق فريق الشارقة ثالثاً بقيادة سامي سيليو.

فرحة كبيرة لفريق أبوظبي بالإنجاز (من المصدر)

وحصد القمزي أول 20 نقطة في مشوار البطولة هذا الموسم، بعد أن نجح في تجاوز منافسيه خلال السباق والوصول للمركز الأول مع ختام الأربعين دقيقة، وهي المدة المحددة للمنافسة مسجلاً من خلالها 50 دورة.

وكانت المنافسة قد بدأت بانطلاق القمزي من المركز الثاني في بداية السباق، حيث سبقه الإيطالي ألبرتو كامبراتو، ومع مرور الدورات بدأ القمزي في الضغط على المتصدر حتى الدورة الخامسة عشرة، والتي تعطل من خلالها كامبراتو لينفرد القمزي بالصدارة، ويستمر حتى نهاية السباق ورفع العلم الشطرنجي.

وكان السباق قد شهد مشاركة 18 زورقاً أكملت منها المنافسة 8 زوارق، بعد خروج البقية بسبب أعطال مختلفة توقف بسببها السباق. وسجل القمزي بداية قوية بالفوز بلقب الجولة الافتتاحية من البطولة، لتكون أجمل بداية لحامل لقب البطولة فريق أبوظبي للموسم الحالي، وانطلاقة نحو الحفاظ على اللقب للسنة الرابعة على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخه.

من جهته هنأ سالم الرميثي، رئيس بعثة فريق أبوظبي، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بالإنجاز الكبير، مؤكداً أن تفوق الأبطال في الجولة الأولى هو علو كعب للرياضة الإماراتية، وتفوق في المنافسة البحرية الأقوى على مستوى العالم، وقال الرميثي: الإنجاز تحقق بالتزامن مع احتفالات الدولة بالخمسين وجاء ليؤكد الريادة التي يعشقها فريق أبوظبي دوماً في المنافسات البحرية الدولية المختلفة.