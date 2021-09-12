«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في أغسطس



أبوظبي (وام)



أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في «دوري أدنوك للمحترفين» عن فئات أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب، لشهر أغسطس الماضي، والذي شهد انطلاقة الموسم الجديد بإقامة أول جولتين من المسابقة.

يتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، ماجد حسن لاعب شباب الأهلي الذي خاض 158 دقيقة، وسجل هدف فوز فريقه في الجولة الأولى أمام الإمارات، والبرازيلي جواو بيدرو لاعب الوحدة، والذي سجل 3 أهداف في أول مباراتين، منها «ثنائية» أمام العروبة وهدف أمام بني ياس، أما المرشح الثالث فهو التوجولي لابا كودجو لاعب العين الذي سجل 3 أهداف أيضاً بثنائية أمام خورفكان، وهدفاً أمام الإمارات.

و يتواجد أيضاً زميله بندر الأحبابي الذي خاض 179 دقيقة في أول مباراتين، وصنع هدفاً، والجنوب أفريقي تولاني سيريرو لاعب الجزيرة الذي خاض أول مباراتين بالكامل، وصنع هدفاً، وقام بـ216 تمريرة صحيحة.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى عن أغسطس، 3 حراس نجحوا بالحفاظ على نظافة شباكهم في أول مباراتين، وهم علي خصيف حارس الجزيرة، وعادل الحوسني حارس الشارقة، وماجد ناصر حارس شباب الأهلي.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب عن أغسطس ثلاثة أسماء حققت العلامة الكاملة في انطلاق الموسم، وهم: مهدي علي مدرب شباب الأهلي، وسيرجي ريبيروف مدرب العين وعبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة.

وتم فتح باب التصويت أمام الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداء من الساعة 12 من ظهر اليوم «الأحد»، ويستمر التصويت لمدة 48 ساعة، تعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين، على أن يتم تكريمهم في مباريات الجولة الرابعة.