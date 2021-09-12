ليفربول يترقب فحوصات إليوت

لندن (د ب أ)

أعرب الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، عن حزنه الشديد، لتعرض هارفي إليوت، لاعب الفريق الشاب، لإصابة بالغة خلال فوز الفريق الأحمر 3 / صفر على مضيفه ليدز يونايتد اليوم الأحد في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض إليوت لإصابة في كاحل القدم، خلال كرة مشتركة في منتصف الملعب مع الهولندي باسكال ستريك لاعب ليدز، الذي تلقى على إثرها بطاقة حمراء في الدقيقة 60، ليضطر لاعب ليفربول للخروج من ملعب المباراة، متأثراً بإصابته.

وقال كلوب في تصريحات إعلامية عقب المباراة: لم يكن الأمر جيداً بالمرة.. أعتقد أن الجميع شاهد أن الكاحل لم يكن في موضعه الصحيح، لكن الطاقم الطبي حاول أن يقوم بعمله. أوضح كلوب: يتعين علينا انتظار الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب، هو الآن في المستشفى وسنرى ما سيحدث.

وأضاف مدرب ليفربول: شاهدنا مدى تأثير ذلك على المباراة وكان بمثابة صدمة للجميع، إليوت بمثابة أخ أصغر للاعبي الفريق، إنه يلعب مع مجموعة من المخضرمين ويتمتع بجودة وموهبة كبيرة وكان ما تعرض له قاسياً بالفعل.

وأوضح كلوب: لا أستطيع أن أحكم على ما إذا كان التدخل متعمداً من عدمه، ربما كان هناك صعوبة في التعرف على ذلك، لم أحتفل بالبطاقة الحمراء التي نالها لاعب ليدز، كنا نهتم فقط بحالة إليوت، لكنني لا أتخيل أن تلك الإصابة وقعت بشكل مقصود، ولا أريد أن يشعر ستريك بأنه مذنب.

كانت المباراة توقفت بضع دقائق لعلاج إليوت، قبل أن يتم استبداله حينما كانت النتيجة تشير لتقدم ليفربول 2 / صفر على ليدز.

وبتغلبه على ليدز، استعاد ليفربول نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بتعادله 1 / 1 مع ضيفه تشيلسي قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد وتشيلسي، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، المتساويين معه في نفس الرصيد.