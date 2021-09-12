هزم لاتسيو بثنائية.. ميلان صدارة بجدارة





ميلانو (د ب أ)

واصل ميلان انطلاقته المثالية ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعد حقق فوزاً ثميناً 2 / صفر على ضيفه لاتسيو اليوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم في نفس المرحلة، عن فوز جنوه على مضيفه كالياري 3 / 2، وأودينيزي على مضيفه سبيزيا 1 / صفر، وتورينو على ضيفه ساليرنيتانا 4 / صفر، في حين تعادل إنتر 2 / 2 مع مضيفه سامبدوريا.

وارتفع رصيد ميلان، الذي حقق فاز في جميع مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة هذا الموسم، إلى 9 نقاط، ليتصدر ترتيب المسابقة، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه نابولي، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد لاتسيو، الذي نال خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند 6 نقاط في المركز السادس.

وافتتح رافاييل لياو التسجيل لميلان في الدقيقة 45، قبل أن يهدر زميله فرانك كيسي ركلة جزاء للفريق اللومباردي في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع للشوط الأول.

وسرعان ما عوض ميلان ركلة الجزاء المهدرة، بعدما أحرز النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليحرز باكورة أهدافه مع الفريق في المسابقة هذا الموسم. بهذا الفوز، بعث ميلان رسالة اطمئنان لجماهيره على جاهزيته التامة، قبل لقائه المرتقب مع مضيفه ليفربول الإنجليزي، في مستهل مباريات الفريقين بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

من جانبه، سقط إنتر ميلان في فخ التعادل 2 / 2 أمام مضيفه سامبدوريا في وقت سابق اليوم.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله فيديريكو ديماركو في الدقيقة 18 وتعادل سامبدوريا في الدقيقة 33 عن طريق مايا يوشيدا، ثم أضاف إنتر ميلان الهدف الثاني في الدقيقة 44 عن طريق لاوتارو مارتينيز، ولكن سامبدوريا عادل النتيجة عن طريق توماس أوجيللو في الدقيقة 47.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، مؤقتا، كما رفع سامبدوريا رصيده إلى نقطتين في المركز الخامس عشر. وكان إنتر ميلان فاز بأول مباراتين له بالدوري على جنوه 4 / صفر وعلى فيرونا 3 / 1.

في المقابل، خسر سامبدوريا في الجولة الأولى أمام ميلان بهدف نظيف وتعادل في المباراة الثانية مع ساسولو سلبيا.