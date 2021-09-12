«صلاح 100» في «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفه المائة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقود فريقه ليفربول إلى الفوز على مضيفه ليدز 3- صفر، في المرحلة الرابعة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط ليتساوى بالمتصدرين مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وحافظ ليفربول الساعي إلى استعادة لقب الدوري المحلي من جاره مانشستر سيتي، على سجله خالياً من الهزائم في 14 مباراة توالياً امتداداً من الموسم الماضي، بينها خمسة انتصارات توالياً خارج ملعبه، كما لم يخسر أيضاً في 33 مباراة توالياً شهدت مشاركة الثنائي الدفاعي الهولندي فيرجيل فان دايك والكاميروني جويل ماتيب أساسيين جنباً إلى جنب.

وقام ليفربول بهجمة مرتدة سريعة عندما سار ماتيب بالكرة لمسافة طويلة ومررها باتجاه ترنت ألكسندر أرنولد، ومنه عرضية باتجاه صلاح الذي تابعها بيسراه داخل الشباك في الدقيقة 20، رافعاً رصيده إلى 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح أهدافه المئة في 162 مباراة، أربعة لاعبين فقط نجحوا في تخطي حاجز المائة هدف في عدد أقل من المباريات، وهم ألن شيرر «124 مباراة»، هاري كين «141»، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو «147»، والفرنسي تييري هنري «160».

وبات صلاح على بعد 4 أهداف من معادلة الرقم القياسي لأفضل هداف أفريقي في الدوري الإنجليزي، والمسجل باسم الإيفواري ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق «104 أهداف».