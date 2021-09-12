37 لاعباً في تجمع «اليد» استعداداً لـ «الآسيوية»

رضا سليم (دبي)

يدشن منتخبنا الوطني لكرة اليد برنامج الإعداد للبطولة الآسيوية الـ 20 "تصفيات بطولة العالم للرجال - بولندا والسويد 2023"، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18 إلى 31 يناير 2022، يبحث خلالها منتخبنا عن التأهل المونديالي، وتبدأ فترة الإعداد غداً الاثنين بالتجمع للمرة الأولى على مدار يومين بصالتي صلاح الدين والوصل.

ويقود المنتخب صقر عبيد المدرب المساعد ومعه عادل مصبح مدير المنتخب، لحين وصول الجزائري سفيان حيواني، الذي تعاقد مع اتحاد اليد مؤخراً لمدة موسم، ومن المنتظر وصوله الأربعاء المقبل.

وتضم قائمة المنتخب الأولية 37 لاعباً من بينهم 12 لاعباً من الشارقة هم، محمد إسماعيل وعبدالله الساعدي بجانب إبراهيم القرص وضاحي محمد وفراس محمد وأحمد عبدالله وأحمد إسماعيل وسيف الأنصاري وسعود بلال وحمد عبدالله ومحمد عبدالله وأحمد هلال، و لاعبين من شباب الأهلي، هم مرزوق أحمد وعبدالرحمن خميس ويوسف بلال ووحيد مراد وعيسى البناي وجمعة خالد وحمد إسماعيل.

وينضم من الجزيرة 4 لاعبين هم أحمد حسن وصالح جمعة وصالح بشير وعبدالحميد الجنيبي، ولاعبين من العينو هم زايد الدوسري ومبارك عبدالله ومجاهد المنصوري وأحمد سالم وسالم خلفان، ومن النصر 3 لاعبين هم شهاب أحمد وراشد سعيد وعبدالله خميس، ومن الوصل راشد فلامرز ومروان ياسر، ومن مليحة هلال الضو وسالم جمعة العشر وعبدالرحمن البناي ومحمد حسن.

من جانبه أكد عبدالله الكعبي رئيس لجنة المنتخبات باتحاد اليد، أن التجمع الثاني للمنتخب خلال الشهر الجاري من 20 إلى 25، وهناك تجمعين في شهر أكتوبر و3 تجمعات في شهر نوفمبر، فيما سيكون المعسكر الخارجي في البحرين للعب مباراتين وديتين يومي 19 و22 ديسمبر، ثم المشاركة في دورة الألعاب الخليجية المقررة بالكويت، وهناك محاولات أن تكون منافسات اليد في بداية الدورة، وتنتهي في الأسبوع الأول حتى تستعد المنتخبات للبطولة الآسيوية.