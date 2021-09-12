«شرطة دبي» تحصد لقب «بلجيكا للدراجات الهوائية»





دبي (وام)

فاز فريق القيادة العامة لشرطة دبي للدراجات الهوائية، ممثلاً في المتسابقة «كيم دي بات» بلقب سباق الجائزة الكبرى للدراجات الهوائية، والذي أُقيم في مدينة فورست البلجيكية لمسافة 85 كيلومتراً.

وقال المقدم عبدالباسط علي مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، إن فوز كيم دي بات جاء بفضل الدعم المتواصل من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي للفريق، في سبيل رفع اسم دولة الإمارات في عالم رياضة الدراجات، وتعزيز مكانة الفريق كأحد أفضل فرق الدراجات في دولة الإمارات.

من جانبها، عبرت كيم دي بات عن سعادتها بهذا الإنجاز، الذي يضاف إلى الإنجازات المتتالية التي يحققها فريق من الإمارات في المحافل الدولية، وقالت إن الجولة شهدت سباقات عديدة أُقيمت على مسارات رائعة، معربة عن فخرها بالانتماء إلى فريق الإمارات وأنها جزء من رحلته.