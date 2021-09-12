دوري السلة للكراسي المتحركة ينطلق 29 أكتوبر



دبي (وام)

ينطلق الدوري المحلي لكرة السلة للكراسي المتحركة في 29 أكتوبر المقبل، بمشاركة 4 أندية، هي دبي لأصحاب الهمم والعين والثقة وخورفكان.

وأجريت قرعة الدوري في نادي دبي لأصحاب الهمم برئاسة عبد الله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات باللجنة البارالمبية.

وأكد الفلاسي أن هذا الموسم سيكون استثنائياً وأن دوري كرة السلة للكراسي المتحركة، سيشهد نقلة نوعية ومتابعة جماهيرية بعد شغف وانقطاع للدوري بسبب الجائحة، مشيراً إلى أن ذلك سيضفي أجواء حماسية على منافساته.

وقال: ستقام منافسات دوري كرة السلة للكراسي المتحركة على دورين، بواقع 3 جولات في كل دور بإجمالي 6 مراحل، على أن تبدأ منافسات الدور الأول في 29 أكتوبر المقبل بمواجهة دبي والثقة والعين مع نادي خورفكان، وفي الجولة الثانية يلتقي نادي الثقة بالعين، وخورفكان مع نادي دبي.

وتشهد الجولة الثالثة لقاءات نادي العين مع دبي، والثقة مع خورفكان في شهر يناير، وفي الشهر نفسه سيبدأ الدور الثاني بمباراتي الثقة ودبي وخورفكان مع نادي العين في الجولة الرابعة، على أن تضم الجولة الخامسة مواجهات العين مع الثقة، ودبي مع خورفكان ليختتم الدوري بالجولة السادسة في مارس المقبل بلقاء دبي مع العين، وخورفكان مع الثقة.

كما أجريت في المناسبة نفسها قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة للكراسي المتحركة.

وأسفرت عن وقوع نادي الثقة مع نادي خورفكان، ونادي العين مع نادي دبي، وذلك في 13 مايو المقبل، على أن يتأهل الفائزان للنهائي المزمع إقامته في اليوم التالي.