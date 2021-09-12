مدرسة أبوظبي لهوكي الجليد تُطلق برامجها التدريبية





أبوظبي (وام)

أطلقت مدرسة هوكي الجليد في نادي أبوظبي للرياضات الجليدية برامجها التدريبية، والتي تتواصل حتى نهاية الموسم 2021 - 2022، حيث كان لاعبو المدرسة المنتسبون للمراحل السنية تحت 9 و12 و15 و20 سنة على موعد اليوم في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية مع برنامج تدريب أسبوعي يهدف إلى تعليمهم فنون اللعبة.

ويولي مجلس أبوظبي الرياضي اهتماماً كبيراً بلعبة هوكي الجليد، نظراً للإنجازات التي تحققت من خلالها، حيث كانت مدرسة هوكي الجليد التوجه الصائب لتطوير اللعبة فلم تقتصر برامجها على تعليم الشباب، بل شملت أيضاً البنات بتخصيص قسم منفصل لهن وبمراحل سنية تبدأ من عمر 5 سنوات وحتى 20 عاماً.

ويعتبر نادي أبوظبي للرياضات الجليدية أول نادٍ على مستوى المنطقة لديه مدرسة متخصصة لتعليم لعبة هوكي الجليد بقسميها البنات والشباب، والتي تأسست عام 2009 وتخرج منها العديد من اللاعبين المحترفين المنضمين حالياً في صفوف الفريق الأول ومنتخب الإمارات الوطني، والذي حقق العديد من الإنجازات على المستويين القاري والدولي.

وتستقبل مدرسة هوكي الجليد لاعبيها في كل من صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي وفي مدينة العين في صالة تزلج «الهيلي».

وتلتزم المدرسة بتطبيق أعلى معايير الوقاية والسلامة المحددة في بروتوكول مجلس أبوظبي الرياضي، وتبدأ منهجها التدريبي بانضمام اللاعب لمرحلة تعليم «التزلج» كأساس تعتمد عليه اللعبة، ومن ثم تتم ترقيته إلى المستوى الذي يتناسب وعمر اللاعب ومستواه الفني.