ابن هزام يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الكويتي



دبي (الاتحاد)

بحث محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، اليوم، مع نظيره الكويتي صلاح القناعي في مقر الاتحاد بدبي، بحضور حمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، وعمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين على كافة المستويات الفنية والإدارية والأندية والمنتخبات الوطنية، وكذلك البطولات الكروية الخليجية والعربية والآسيوية التي ستقام خلال الفترة المقبلة.

وقام القناعي بجولة داخل أروقة الاتحاد تعرف خلالها على سير العمل في الإدارات والأقسام، منها الإعلام والمسابقات والقيد والتسجيل والشؤون الفنية والمنتخبات الوطنية.