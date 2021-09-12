«أبيض الناشئين» في المجموعة الثانية بـ «غرب آسيا»



دبي (الاتحاد)



أسفرت قرعة بطولة غرب آسيا الثامنة لمنتخبات الناشئين مواليد 2006، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للفترة من 14 إلى 24 أكتوبر المقبل، بمشاركة 10 منتخبات، عن وقوع منتخبنا للناشئين في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي سوريا وفلسطين، فيما المجموعة الأولى منتخبات السعودية واليمن والعراق ولبنان، وتضم المجموعة الثالثة منتخبات البحرين والكويت والأردن.

ويفتتح منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب سوريا يوم 15 أكتوبر، وفي المباراة الثانية يلتقي مع منتخب فلسطين يوم 17.

ووفقاً لنظام البطولة يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات الثلاث، إضافة لأفضل منتخب يحصل على المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، المقرر له يوم 22 أكتوبر.