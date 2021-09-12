تهاني رادوكانو.. سيل لا يتوقف!



لندن (د ب أ)

انهالت رسائل التهنئة للمراهقة البريطانية الشابة إيما رادوكانو، والتي كان في مقدمتها تهنئة ملكة بريطانيا إليزابيث، عقب تتويجها بمنافسات فردي السيدات لبطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز»، آخر بطولات جراند سلام الأربع الكبرى هذا الموسم.

وأصبحت رادوكانو «18 عاماً» أول لاعبة تشارك في إحدى المسابقات الأربع الكبرى، عبر التصفيات وتواصل انطلاقتها حتى تتوج باللقب في منافسات الفردي، وذلك عقب تغلبها على منافستها الكندية ليلى فيرنانديز، بنتيجة 6 / 4 و6 / 3 مساء أمس السبت في المباراة النهائية للبطولة.

ولم تخسر رادوكانو أي مجموعة طوال البطولة، في طريقها للتتويج باللقب خلال مشاركتها الثانية فقط في البطولات الكبرى، بعدما صعدت للدور الرابع ببطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون» في وقت سابق من العام الحالي.

ووصفت الملكة إنجاز رادوكانو، التي أصبحت أول بريطانية تتوج بلقب فردي في بطولات جراند سلام خلال أكثر من 40 عاما، بـ"الرائع".

وباتت رادوكانو أيضاً أصغر لاعبة تصل لنهائي إحدى بطولات جراند سلام، منذ حصول الروسية ماريا شارابوفا على بطولة ويمبلدون عام 2004، وهي بعمر 17 عاماً.

وقالت الملكة في رسالتها إلى رادوكانو: أبعث لك بالتهنئة على نجاحك في الفوز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس. وأضافت الملكة أليزابيث: إنه إنجاز رائع في هذه السن المبكرة، وشهادة على عملكم الجاد وتفانيكم.

وأوضحت ملكة بريطانيا: ليس لدي أدنى شك في أن مستواك المتميز، وأداء منافستك ليلى فرنانديز، سيلهم الجيل القادم من لاعبي التنس، أبعث بأحر تمنياتي لكم وللعديد من المشجعين.

كما قدم دوق ودوقة كامبريدج تهنئتهما إلى جانب رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، الذي أشاد بالحماس ورد الفعل البريطاني على وسائل التواصل الاجتماعي.

كتب جونسون: لقد أظهرت مهارة استثنائية، واتزاناً وشجاعة، ونحن جميعا فخورون جداً بك. كان هناك المزيد من رسائل الإشادة والثناء لرادوكانو على وسائل التواصل الاجتماعي من الموسيقي ليام جالاجر وفرقة سبايس جيرلز الموسيقية البريطانية، بالإضافة إلى نجمي كرة القدم الإنجليزية جاري لينيكر وماركوس راشفورد.