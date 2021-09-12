أتلتيكو يجتاز فخ إسبانيول بلدغة ليمار

مدريد (أ ف ب)

انتزع أتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي الفوز على مضيفه إسبانيول 2-1، في الرمق الأخير ليتبوأ المركز الأول بانتظار مباراة جاره ريال مدريد وسلتا فيجو لاحقاً، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 10 نقاط مقابل 8 لأتلتيك بلباو الفائز على ريال مايوركا 2-صفر الجمعة، في حين يستطيع ريال مدريد استعادة المركز الأول في حال فوزه بأي نتيجة على سلتا.

وشارك المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان العائد إلى صفوف أتلتيكو بعد موسمين قضاهما في صفوف برشلونة، أساسياً في خط المقدمة إلى جانب الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز.

لم يقدم أتلتيكو شيئا في الشوط الأول الذي شهد افتتاح إسبانيول التسجيل بكرة رأسية ساقطة من راوول دي توماس فوق الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

وإزاء العرض الباهت، لم يتردد مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييجو سيميوني في إجراء ثلاثة تبديلات دفعة واحدة مطلع الشوط الثاني، بإخراجه مواطنه أنخل كوريا وماريو هيرموسو والإنجليزي كيران تريبيير، وأشرك بدلاً منهم الفرنسيين جيفري جوندوجبيا وتوما ليمار بالإضافة إلى البرازيلي رينان لودي.

ثم اخرج مهاجميه الأساسيين منتصف الشوط الثاني وأاشرك بدلاً منهما البرتغالي جواو فيليكس والبرازيلي ماتيوس كونيا المنتقل إليه حديثاً من هرتا برلين الألماني بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده بالذهبية الأولمبية في طوكيو.

ونجح أتلتيكو في إدراك التعادل أولاً بواسطة جناحه البلجيكي يانيك كاراسكو بتسديدة يسارية زاحفة (79)، قبل أن يسجل ليمار هدف الفوز القاتل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بتمريرة بالكعب من كاراسكو.