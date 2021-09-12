حميديتش ينتقد تهرب ريوس من «المانشافت»

ميونيخ (د ب أ)

تعجب حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، من انسحاب ماركو ريوس من المنتخب الألماني لكرة القدم، وخوض مباراة كاملة مع فريقه بروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن في الدوري «بوندسليجا» أمس السبت.

وقام هانسي فليك، مدرب المنتخب الألماني، بإعفاء ريوس من السفر مع المنتخب لمواجهة آيسلندا يوم الأربعاء الماضي بسبب مشاكل في الركبة، وقال أنه يتوقع أن يكون اللاعب جاهزاً للعب مع فريقه.

وقال حميديتش إنها ليست المرة الأولى التي يبتعد فيها لاعبين من أندية أخرى عن أداء مهمتهم الدولية، بينما يظل لاعبو بايرن متواجدين بالفريق.

واستشهد بسيرج جنابري، الذي لعب وسجل أمام آيسلندا، رغم أنه يعاني من مشكلة في الظهر. وخرج جنابري مصاباً في المباراة التي فاز بها بايرن على لايبزج 4 / 1 أمس السبت، وعلى الأرجح سيغيب عن المباراة الافتتاحية للفريق في دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال حميديتش لشبكة "سكاي" التليفزيونية، اليوم الأحد، إن الموقف مع ريوس أزعجه "قليلاً"، وشكك في نوايا اللاعب في أن يكون لاعباً رئيسياً مع المنتخب الوطني في الطريق نحو التأهل لكأس العالم 2022 بقطر.

وقال: دور قيادي؟ كيف يجب أن يعمل هذا؟ وبعد ذلك تكون بعيداً عن المنتخب في كل دقيقة، مؤكداً أنه لا توجد شكوك بان ريوس لاعباً جيداً.

ولعب توماس مولر أيضاً مباراة كاملة مع الفريق في عطلة نهاية الأسبوع بعدما غاب عن المنتخب الألماني، رغم أنه استُبعد من المنتخب قبل المباريات الثلاثة الأخيرة في التصفيات، بعكس ريوس، بسبب مشاكل في الفخذ.