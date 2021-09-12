«آسيوية الجو جيتسو».. أبوظبي تخطف الأضواء بتحدي الأقوياء



مصطفى الديب (أبوظبي)

من جديد تعود آسيا إلى القلب الكبير، أبوظبي عندما تستضيف عاصمة الإمارات منافسات النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجو جيتسو، التي تنطلق صباح غدٍ على صالة «جو جيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية، وتسمر حتى الخميس المقبل.

ويشارك في المنافسات التي تقام بنظام الحزام المفتوح 400 لاعب ولاعبة من 19 دولة يتنافسون في سبعة أوزان هي: 56 كجم و62 كجم و69 كجم و77 كجم و85 كجم وتحت 94 كجم وفوق 94 كجم. وتنطلق المنافسات في العاشرة من صباح اليوم، حيث تشهد فعاليات اليوم الأول إقامة منافسات ثلاثة أوزان هي 56 كجم و69 كجم و85 كجم، فيما ستقام غداً منافسات باقي الأوزان.

وخضع اللاعبون واللاعبات المشاركون في البطولة للوزن على مدار اليوم الأحد، وبعدها أقيمت قرعة المواجهات ليتعرف كل لاعب على منافسه في الأدوار التمهيدية لكل وزن من الأوزان السبعة. وتمثل بطولة آسيا أهمية كبيرة، لاسيما وأنها تدخل ضمن التصنيف المؤهل إلى الألعاب العالمية المقررة في الولايات المتحدة الأميركية العام المقبل، الأمر الذي يكسبها أهمية كبيرة ويجعل الجميع على أهبة الاستعداد للقتال، من أجل الحصول على أكبر نقاط تضاف إلى رصيده، قبل حسم المتأهلين إلى تلك الألعاب الذين يبلغ عددهم 96 فقط.

ويمثل منتخبنا الوطني في العرس الآسيوي الكبير 28 لاعباً ولاعبة بواقع 14 لاعباً و14 لاعبة، وعلى صعيد الرجال يشارك زايد الكثيري وذياب النعيمي في منافسات وزن 56 كجم، فيما يشارك بطلنا عمر الفضلي وخالد الشحي في وزن 62 كجم، أما محمد السويدي وسلطان الحوسني فيشاركان في وزن 69 كجم، فيما يشارك مهدي العولقي وسالم زايد في وزن 77 كجم، أما وزن 85 كجم فيشارك فيه حمد العامري وسعيد الحاج، فيما يشارك بطلنا الكبير فيصل الكتبي في منافسات وزن تحت 94 كجم بجوار سيف الهيمني، أما وزن فوق 94 كجم فيحمل راية المنتخب فيه الثنائي هزاع محمد وحامد الهنائي.

ويقام حفل الافتتاح الرسمي للبطولة بعد ظهر اليوم، بحضور مسؤولي الاتحادين الآسيوي والإماراتي وأعضاء اللجنة المنظمة، ووفود الدول المشاركة مع رفع علم كل دولة إيذاناً ببدء المنافسات.

وكانت نسخة 2019 التي أقيمت في منغوليا هي آخر نسخ البطولة، حيث لم تقم من وقتها بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتعد البطولة القارية واحدة من ثلاث بطولات كبرى سوف تستضيفها أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية، حيث ستتجه أنظار عُشاق الجو جيتسو نحو بطولة العالم التي من المقرر أن تقام في الفترة من 28 أكتوبر المقبل وحتى السابع من نوفمبر في صالة جو جيتسو أرينا بأبوظبي لتستقبل النجوم من جميع أنحاء العالم تحت مظلة الاتحاد الدولي.

ثم تأتي النسخة الثالثة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو لتكون مسك الختام لهذه السلسلة من الأنشطة الرياضية لتشكل أضخم فعاليات الجو جيتسو العالمية وأكثرها ترقباً، عندما تعود إلى أبوظبي في الفترة من 14 وحتى 19 من نوفمبر المقبل لتؤكد أبوظبي أنها عاصمة الإبداع والتميز باستضافة أكبر وأهم الأحداث.

ومن جانبه، أكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو، أن العاصمة أبوظبي في أتم الاستعداد والجاهزية لتنظيم بطولة قارية استثنائية في ظروف استثنائية تواكب التطلعات وتعزز ريادتها كموطن للجو جيتسو، مشيراً إلى أن وفود الدول الزائرة ستعيش أجواء مثالية وبيئة تنافسية حافلة بالإثارة والمتعة، وستحظى باستضافة رائدة في ظل الحرص على تقديم بطولة ناجحة من كافة الأوجه.