«الفيكتوري تيم» في مونديال الدراجات المائية بحلة جديدة

دبي (الاتحاد)

أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الحلة الجديدة لفريق الفيكتوري تيم، الذي يستعد بعد أيام قليلة للعودة إلى ساحة التنافس العالمي والدولي، بعد طول غياب بسبب توقف روزنامة الأحداث العالمية في الفترة الماضية نتيجة لظروف جائحة كورونا.

وتأتى الخطوة الجديدة من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، سيراً على خطى التميز والابتكار في طريق النجاح المستمر، الذي بدأه النادي منذ التأسيس، وبعد اعتماد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، التوجه والخطة الاستراتيجية المحدثة 2021-2027، التي تتضمن أهدافها تعزيز مكانة الفريق الرياضي عالمياً ورعاية المواهب الوطنية في الرياضات البحرية.

وقال محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن مجلس إدارة النادي وتنفيذاً لهذه الرؤى قرر المشاركة في بطولة العالم للدراجات المائية «أكوابايك» 2021 التي تبدأ في إيطاليا خلال الفترة من 17-19 الجاري، حيث تستضيف مدينة أولبيا منافسات جائزة (ريجيوني -ساردينا) بمشاركة نخبة أبطال وبطلات هذه الرياضة المثيرة والذين يجتمعون للمرة الأولى منذ بداية عام 2020.

وأضاف محمد حارب: يسعدنا في النادي الإعلان عن تشكيل فريق الفيكتوري تيم، لخوض الحدث العالمي الكبير، الذي يضم بطلنا المتألق المتسابق سلمان يونس العوضي صاحب الإنجازات في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، وأحد المتسابقين المتميزين على الساحتين المحلية والعالمية، إلى جانب نجم الفريق البطل العالمي النمساوي كيفين رايتيرر، الذي يخوض مشوار البطولة العالمية للعام الرابع مدافعاً عن ألوان فريق الفيكتوري تيم.

الجدير بالذكر أن اسم الفيكتوري تيم كان قد لمع في سماء البطولة العالمية للدراجات المائية «أكوابايك» منذ عام 2018، حينما نجح البطل النمساوي كيفين في الفوز بلقب العالم لفئة واقف محترفين جي بي 1 واعتلاء صدارة التصنيف العالمي حينها، قبل أن يكرر نفس الإنجاز في العام الثاني على التوالي، وبدأ رحلة البحث بعدها عن اللقب الثالث على التوالي بشعار الفيكتوري عام 2020 في الكويت، غير أن البطولة تم إلغاؤها لظروف انتشار كوفيد 19.