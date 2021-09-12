القاسمي يناقش خطط تطوير المبارزة الآسيوية في مؤتمر طشقند



علي معالي (دبي)

ناقش المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، كيفية تطوير والخطط المستقبلية لرياضة المبارزة مع رؤساء الاتحاد بالقارة الآسيوية، خلال مشاركته في مؤتمر تطوير المبارزة الآسيوية في العاصمة الأوزبكية طشقند، في ظل التطور الكبير للعبة بالقارة واستحواذ لاعبي شرق آسيا على نصيب وافر من الألقاب العالمية.

وكان المؤتمر والذي شارك فيه أكثر من 30 من رئيساً من رؤساء اتحادات المبارزة بقارة آسيا وممثلين عن الاتحاد الدولي، قد استهل اجتماعاته بجلسات عمل تم خلالها استعراض تقارير رؤساء بعض الاتحادات، حول التجارب الابتكارية التي تم تطبيقها في دولهم لتطوير المبارزة.

واستعرض المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي تجربة اتحاد الإمارات للمبارزة، من خلال تطوير اللعبة والاهتمام بالبراعم من خلال المشاركة في مشروع الأولمبياد المدرسي، والذي أسهم في تطوير اللعبة وإدراجها في العديد من الأندية، حيث أصبحت المبارزة الإماراتية من الألعاب الفردية التي يشهد لها بالتطور السريع.

كما استعرض الاجتماع سبل تطوير المبارزة الآسيوية في ظل جائحة كورونا، وما تبعها من توقف النشاط في العديد من الدول، والاستعداد للمرحلة الجديدة، بعد أن تعافت معظم الدول وبدأت في مرحلة العودة للنشاط الاعتيادي لها. وخاطب القاسمي المشاركين بأن الإمارات لا تدخر جهداً في الترحيب بأبناء القارة في جميع المحافل، حيث سبق وأن نظمت بنجاح شهد له الجميع البطولتين الآسيوية للشباب والناشئين خلال عامي 2015 و2018، الأمر الذي يضعها في مصاف أكثر الدول استضافة للأحداث الآسيوية خلال العقد الماضي.

وتابع: اتحاد الإمارات للمبارزة لديه من الخطط والبرامج لاستضافة المزيد والمزيد من الأحداث الرياضية الآسيوية خلال السنوات المقبلة. وقد تم على هامش الاجتماع عقد اجتماع مع رئيس اللجنة الأولمبية الأوزبكية شاهبدر أخمانوف ورئيس اتحاد المبارزة، حيث تم بحث سبل التعاون والتنسيق بين الاتحاد الإماراتي ونظيره الأوزبكي في كافة المجالات، والاتفاق على تبادل الخبرات وإقامة المعسكرات المشتركة بين لاعبي الدولتين لاكتساب المزيد من الخبرات.

وأشاد أخمانوف بجهود المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، التي وصفها بالرائعة وذات الأثر الكبير في تبوؤ اتحاد المبارزة الإماراتية مكانة مرموقة بين الاتحادات الآسيوية، وكذلك جهوده في تطوير المبارزة العربية بصفة عامة، وأهدى أخمانوف درع اللجنة الأولمبية الوطنية للمهندس الشيخ سالم القاسمي.