السبت.. «بوانيش العالية» تدشن عودة موسم «أبوظبي للشراع»



مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، عن فتح باب التسجيل لسباق العالية للبوانيش الشراعية، «الجولة الثانية» لهذه الفئة والمقرر إقامته السبت المقبل على كورنيش العاصمة. ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل ظهر الخميس المقبل.

واشترطت إدارة النادي على المشاركين إظهار ما يثبت الحصول على جرعات لقاح كوفيد 19 بالكامل من خلال تطبيق الحصن.

وأكد النادي عدم التهاون في الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد انتشار فيروس كوفيد 19، مطالباً الجميع بضرورة الالتزام بها على الوجه الأكمل. وتبلغ مسافة سباق العالية 8 كيلو مترات، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين ما يقرب من 50 محملاً شراعياً.

وكان نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، قد أعلن عودة نشاط السباقات بعد توقف صيفي استمر قرابة الثلاثة أشهر، ليتم استكمال موسم 2021 بما يقرب من 13 حدثاً بين سباقات وبطولات.

من جهته أعرب ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، عند سعادته البالغة بعودة النشاط لاستكمال الموسم، مؤكداً أن الجميع داخل النادي على أهبة الاستعداد لتنظيم سباقات مميزة، سواء ما يخص التراث الوطني الأصيل أو الشراع الحديث.

وأكد أن النادي لن يتهاون مطلقاً في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة إظهار ما يثبت الحصول على جرعات التطعيم كاملة، وكذلك علامة «إي» أو نجمة في تطبيق الحصن حتى يتم قبول المشاركين، منوهاً إلى ثقته التامة في التزام جميع المشاركين بمختلف اللوائح والقوانين المنظمة لمختلف الأحداث والفعاليات.