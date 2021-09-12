فاران: لـ«الدون»: ما أحلى الرجوع إليك!





أنور إبراهيم (القاهرة)

أجرى برنامج «تيلي فوت» التليفزيوني الفرنسي لقاءً سريعاً مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للحديث عن عودته الناجحة إلى مانشستر يونايتد بعد تسجيله هدفين في أول مباراة يخوضها مع الفريق ضد نيوكاسل (4/1) في إطار الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وقال رونالدو: إنه أفضل قرار اتخذته في حياتي، إنها اللحظة المناسبة تماماً، وأريد دخول التاريخ من أوسع أبوابه ومساعدة يوناتيد في تحقيق نتائج جيدة والفوز بالبطولات.

وفي نفس البرنامج، استطلع المذيع رأي الفرنسي ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب الديوك، عن عودة «الدون» إلى الشياطين الحمر، فما كان من ديشامب إلا أن صب وصلات المديح والإطراء على النجم البرتغالي، وأشاد بوجه خاص بطول عمره في الملاعب ومحافظته على لياقته البدنية والفنية على أعلى مستوى احترافي، حتى هذه السن الكبيرة «36 عاماً».

وقال ديشامب: رونالدو في قمة مستواه منذ سنوات عديدة وهو من أفضل لاعبي العالم حتى الآن، رغم كبر سنه ويتمتع بفاعلية كبيرة.

أما رافائيل فاران صديق رونالدو وزميله الجديد في مانشستر يونايتد، بعد أن كان زميله لسنوات طويلة في ريال مدريد، فقد صرح بقوله: اللعب مع أفضل اللاعبين يحقق لي متعة كبيرة وحقيقية، ورونالدو واحد من هؤلاء الأفضل، إذ يتمتع باحترافية عالية ولياقة بدنية لا تقارن بمن هم في مثل سنه، ودائماً ما يكون في أفضل حالاته، ولديه حاسة تهديف خارقة، واللعب إلى جواره يمثل متعة حقيقية.

وعما سيقدمه رونالدو لليونايتد، قال فاران: إرادة الفوز ورغبة الانتصار وعقلية الفائز دائماً.