«الأبيض الأولمبي» في المجموعة الثانية لـ «غرب آسيا»



دبي (الاتحاد)

أسفرت قرعة بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً، عن وقوع منتخبنا الوطني الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب فلسطين، ولبنان والعراق.

وضمت المجموعة الأولى الأردن، اليمن، الكويت وعُمان، والمجموعة الثالثة السعودية، البحرين وسوريا، وتُقام مباريات البطولة في مدينة الدمام بالسعودية من 4 إلى 12 أكتوبر المقبل.

ويستهل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة لبنان يوم 4 أكتوبر، ويلتقي مع العراق يوم 6 أكتوبر، ويلعب أمام فلسطين في ختام دور المجموعات 8 أكتوبر.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة بالإضافة لأفضل ثاني إلى الدور نصف النهائي للبطولة المقرر إقامته يوم 10 أكتوبر .