«أبيض السيدات» يواجه سيشل ودياً

دبي (الاتحاد)



يواصل منتخب للسيدات تدريباته اليومية، في ملعب ذياب عوانة، بمقر اتحاد الكرة في دبي، ضمن تجمعه الداخلي استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات المقررة في الهند 2022، والتي تستضيفها العاصمة القيرغيزية بيشكيك من 18 إلى 24 أكتوبر المقبل، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى ميانمار وجوام ولبنان.

ويخوض المنتخب خلال هذا التجمع مباراتين وديتين أمام سيشل يومي 15 و 18 سبتمبر الجاري.

وخاض «أبيض السيدات» تجربتين وديتين أمام نظيره المنتخب المالديفي، خلال تجمعه الأخير الذي أقيم من 18 إلى 25 أغسطس الماضي، حيث فاز في الأولى 5-1، وفي الثانية بهدفين لهدف.