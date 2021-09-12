«ضمان» و«أبوظبي الرياضي» يطلقان «تحدي ضمان»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي عن إطلاق مبادرة «تحدي ضمان» للصحة المجتمعية، والتي تهدف إلى تحفيز الأفراد على خسارة الوزن واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية، وفي خطوة تسلط الضوء على التزام «ضمان» ومجلس أبوظبي الرياضي تجاه بناء مجتمع صحي ونشط.

وقال خالد بن شيبان المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي: تحرص ضمان على تعزيز صحة وجودة حياة أفراد المجتمع في الدولة، وذلك بما ينسجم مع استراتيجية الشركة لضمان مستقبل صحي للأفراد، وتحفيز جميع المواطنين والمقيمين في الإمارات، لتنبي نمط حياة صحي، وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة.

وأضاف: تحفز التحديات المجتمعية الأفراد للحفاظ على صحتهم، كما أنها أثبتت رواجها بين سكان الدولة، وأن إطلاقنا لهذا التحدي المعني بالصحة المجتمعية، هو دليل على مواصلة «ضمان» تقديمها مزيداً من المبادرات التي تدعم وتعزز الحياة الصحية لأفراد المجتمع، ونحن فخورون بشراكتنا مع مجلس أبوظبي الرياضي الذي يعد الشريك الأمثل لإطلاق هذا التحدي».

وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة في تحدي ضمان مجانية ومتاحة لجميع أفراد المجتمع الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق، حيث يتضمن التحدي فئتين للمشاركة تنقسمان إلى فئة خسارة الوزن وفئة المحافظين على لياقتهم الصحية، بحيث يستمر التحدي على مدى أربعة أسابيع من تاريخ الإعلان عن التحدي.

ومن جانبه، قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «حريصون على دعم كافة الأنشطة التي تحقق التفاعل المجتمعي، وتعزز التواصل بالرياضة، ونسعى مع كافة الجهات والمؤسسات إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة، وجعلها أسلوباً للحياة اليومية».

وأكد العواني أن مجلس أبوظبي الرياضي لن يدخر جهداً في تقديم كل أنواع الدعم لكافة المبادرات والأفكار التي تعود على أفراد المجتمع بالفائدة، مبيناً أن «تحدي ضمان» سيشجع فئة كبيرة من المجتمع على ممارسة الرياضة لفقدان الوزن الزائد الذي يعتبر سبباً رئيسياً للإصابة ببعض الأمراض المزمنة».

وأشار العواني إلى أنه من المهم العمل على نشر الثقافة الرياضية وتفعيل الرياضة المجتمعية، إيماناً بالدور الكبير والأثر البارز للرياضة التي تعد الأداة الفاعلة لتحقيق المفاهيم الإيجابية وتعزيز نمط الحياة الصحية، الأمر الذي يؤكد الأهمية الكبيرة للرياضة ورسالتها الجوهرية ودورها في عكس صورة المجتمعات المتقدمة والحضارية.

ويتم منح الجوائز لأفضل المشاركين من الذكور والإناث في فئة خسارة الوزن، للاحتفاء بمن تمكنوا من خسارة أكثر من 5% من وزنهم، والذين فقدوا 3 إلى 5% من وزنهم، ويتم تكريم المشاركين من فئة المحافظين على لياقتهم مقابل الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحية. وكذلك، يتم منح الأفراد الذين تفاعلوا بشكل نشط مع تحدي ضمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر وسم «#تحدي_ضمان»، لقب «سفراء التحدي»، في لفتة تعكس الدور الذي لعتبه هذه الوسائل في إخراج هذا النوع من المبادرات الاجتماعية الصحية، وتتضمن جوائز التحدي مجموعة من الهدايا، بما في ذلك الإلكترونيات والمعدات والأكسسوارات الرياضية وعضوية الأندية الرياضية.