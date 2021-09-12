رئيس «الليجا» يكشف خفايا رحيل ميسي!



رضا سليم (دبي)



أزاح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الستار عن أسرار وتفاصيل رحيل ميسي من «البارسا» إلى سان جيرمان، مؤكداً أنها لم تكن اقتصادية، كما هاجم رئيسي ريال مدريد وبرشلونة، مشيراً إلى أن رئيس «الملكي» قام باختطاف «البلوجرانا».

هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، كلاً من فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، وخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، وقال في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية، إنه كان يمكن تجنب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الأفضل في التاريخ عن «البارسا».

وأضاف: رحلت أسماء مثل رونالدو وجوارديولا ومورينيو، وكان من حسن حظنا أن نملك أحسن لاعبين عالمياً، في أفضل فريقين على كوكب الأرض، واستغلت رابطة «الليجا» هذا الأمر لنكون في طليعة العالم.

وقال: رحيل ميسي كان أكثر ألماً، لأني أعتبره بشكل شخصي اللاعب الأفضل في التاريخ، ولم يستحق الرحيل بهذا الشكل، ليس فقط من برشلونة، ولكن من «الليجا» أيضاً.

ورداً على سؤال حول إذا كانت هناك إمكانية لمنع رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي من دون مقابل، قال: نعم وأعرف ذلك بكل وضوح، ورحيله لم يكن لأسباب اقتصادية، وكان يمكن تجنب مغادرته.

وأقر لابورتا وقتها بأن خسائر النادي في الموسم الماضي وحده بلغت 500 مليون يورو، وأصرّ على أنه لا يستطيع رهن مستقبل النادي لأي لاعب، ومنهم ميسي صاحب الكرات الذهبية 6 مرات.

وقال رئيس «الليجا»: برشلونة كان موافقاً على صفقتنا مع صندوق الاستثمار الدولي طوال شهر، قبل أن يرفض ريال مدريد الاتفاق، ليسير هو الآخر على نهجه، وفي داخل النادي هناك عقدة نقص يعانيها من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

ويضخ الصندوق أكثر من ملياري يورو في «الليجا» مقابل الاستفادة بنسبة من الحقوق السمعية والبصرية للبطولة، الأمر الذي كان سيسمح لـ «البارسا» بالإبقاء على أسطورته الأرجنتيني، قبل أن يرفض هذا الاتفاق، والذي يستمر لمدة 50 عاماً هو وريال مدريد وأتلتيك بلباو.

وهاجم تيباس رئيس «الريال» وقال: بيريز اختطف برشلونة، كما هاجم لابورتا الذي فاز منذ بضعة أشهر برئاسة النادي لحقبة ثانية، ويمكن أن يتكرر ما حدث عام 2003، حينما حمل رئيس النادي الأسبق خوان جاسبارت مسؤولية الفشل، وقامت مجموعة من أعضاء النادي بتقديمه للقضاء.