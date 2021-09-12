الصفقات الجديدة.. «الإقناع» من «أول نظرة»



مصطفى الديب (أبوظبي)

قدمت الصفقات الجديدة لبعض الأندية أوراق اعتمادها، في الظهور الأول لها، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد الأداء بمستوى رائع، جعل الجميع يؤكد أنها ستكون مكسباً لفرقها والبطولة في نفس الوقت.

ويأتي المغربي سفيان رحيمي لاعب العين على رأس هذه الصفقات، حيث ظهر للمرة الأولى مع «الزعيم» أمام بني ياس، وأظهر قدرات أكثر من رائعة، خاصة في صناعة الفرص والمراوغات المهارية.

ولم يكن رحيمي فقط الذي عبر بوابات الدوري من أول نظرة بـ «بصمة عين»، ولكن هناك أيضاً عبد الله ديابي لاعب الجزيرة، والذي صنع الهدف الثاني أمام النصر لزميله زايد العامري، وهناك النيجيري إيزيكيل لاعب الظفرة الجديد الذي خاض تجربة مع الجزيرة بطل الدوري الموسم الماضي، حيث أبدع مع «الفارس» بهدف ولا أروع، سجله بتسديدة صاروخية في شباك الإمارات في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.