«فخر أبوظبي».. «العقدة 51»

معتصم عبدالله (دبي)



جدد الجزيرة تأكيد تفوقه التهديفي أمام النصر، بعدما حقق فوزاً مهماً 2-1 أمس «السبت»، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في ختام الجولة الثالثة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ورفعت ثنائية «فخر أبوظبي» في مرمى الحارس عبدالله التميمي، إجمالي أهداف الجزيرة أمام «الأزرق» إلى 51 هدفاً بـ «التمام والكمال»، في دوري المحترفين، كأكثر الفرق زيارةً لشباك «العميد».

واحتفل المقيم عمر تراوري بالهدف الـ 50 للجزيرة أمام النصر في الدوري، حينما افتتح التسجيل في الدقيقة 62، قبل أن يضيفه بديله زايد العامري الهدف الثاني والـ51 لفريقه أمام النصر في الدقيقة 91، فيما جاء هدف الضيوف الوحيد من رأسية تيجالي في الدقيقة 91، ليعادل هو الآخر رصيد أهدافه في الشارقة بمجموع 18 هدفاً، كأكثر فريقين استقبلا أهداف تيجالي بقميصي الوحدة والنصر على التوالي.

وعقدت الخسارة الثانية لـ «العميد» في مستهل مشوار الدوري بعد الأولى أمام عجمان 0-3، من الأوضاع في قلعة «النصر» الذي بات بحاجة إلى حلول عاجلة بداية، والسعي إلى ترميم صفوف الفريق على مستوى الأجانب، بعدما افتقد «الأزرق» لجهود جناحه المتميز ريان مينديز في مباراة أمس الأول بداعي إرهاق المشاركة الدولية مع منتخب الرأس الأخضر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022.