75 صفقة «إحلال وتجديد» في قوائم «عرب آسيا» لـ «الأبطال»



منير رحومة (دبي)



نشطت الفرق المشاركة في مباريات دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال آسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية، وسجلت العديد من الصفقات، بهدف المنافسة بقوة، والوصول إلى الأدوار المتقدمة، وحفلت قوائم أندية عرب آسيا بالتغييرات، مسجلة 75 عملية إحلال وتجديد.

وترفع أربعة أندية خليجية لواء الكرة العربية في دور الـ16 للمسابقة الآسيوية، وهي الوحدة والشارقة من الإمارات، والهلال والنصر من السعودية، حيث شهدت قوائمها تسجيل 37 لاعباً جديداً، مقابل خروج 38 لاعباً.

وشهدت قائمة النصر السعودي دخول محمد الفتيل ومشاريبوف ومحمد قاسم وحمد المنصور وأمين البخاري وأيمن يحيى وفينسنت وعبدالفتاح آدم والماس ومنصور الشمري وآسر هوساوي وحقوي وتاليسكا، بينما غادر القائمة جونز وماتيوس ومرابط وعبدالعزيز الدوسري وأسامة الخلف وعبد الرحمن الدوسري والبريكان والعلاوي والسيالي والشنقيطي ومرّان والغامدي والشهري.

أما قائمة الهلال السعودي، فسجلت دخول خليفة الدوسري وسلمان الفرج وماتيوس بيريرا وموسى ماريجا ومحمد الواكد وصهيب الزيد وعبدالرحمن الدخيل ومحمد القحطاني وحمد آل طهيفان، بينما غادر كل من فيتو وكاريللو وفواز الطريس وهتان باهبري وتركي المطيري ونواف المفرج وحمد العبدان وأحمد الجبيعة ومحمد الخيبري.

وبالنسبة لقائمة الشارقة فشهدت دخول ماجد سرور وأحمد العطاس وبيرنارد وعبدالله كاظم وماجد راشد ومالانجو وحمد فهد وخليل خميس، بينما غادر كل من ايجور كورونادو ولوان بيريرا وجوناسان ومحمد خلفان وعبدالله السويدي وأحمد حسن وعبدالله عجماني وأحمد سرور وعلي الحمادي.

وسجلت القائمة الآسيوية للوحدة أيضاً، دخول ماجد عبدالله ومحمود خميس وجواو بيدرو وإسماعيل الزعابي وحمدان المنهالي وعبدالرحمن صالح وخوسيه انخل خورادو، بينما غادرها كل من لوكاس بيمنتا وتيم ماتافز وأحمد عامر ومحمد عادل ونهيان عادل وعبدالله أنور وزايد الحارثي ومحمد مسري.

ويدشن الهلال السعودي مشوار عرب آسيا في مباريات دور الـ16 غداً «الاثنين»، بملاقاة استقلال طهران في دبي، ويلتقي النصر مع تراكتور الإيراني الثلاثاء في قطر، بينما تقام قمة إماراتية خالصة بين الشارقة والوحدة الثلاثاء.