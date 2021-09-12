الحوسني يُدير مباراة بنما والتشيك في «مونديال الصالات»



دبي (الاتحاد)



كلفت لجنة الحكام في «الفيفا» الحكم الدولي فهد بدر الحوسني لإدارة مباراة بنما أمام التشيك غداً «الاثنين»، على صالة سفيتوريو أرينا بمدينة كلايبيدا الليتوانية، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في كأس العالم لكرة قدم الصالات.

ويضم طاقم التحكيم البحريني حسين البحار، والصيني آن ران، ومعهم الياباني كاوزاكي، والأسترالي رايان.

يُذكر أن الاتحاد الدولي اختار الحكم الدولي فهد بدر الحوسني ضمن 38 حكماً، من مختلف قارات العالم بينهم 8 حكام آسيويين، لإدارة المونديال العالمي في ليتوانيا، بعد الأداء المتميز الذي قدمه خلال المباريات التي أدارها على الصعيد المحلي والقاري، أبرزها مشاركته في إدارة مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة الصالات 2020 عن منطقة شرق آسيا التي استضافتها فيتنام في أكتوبر الماضي، ومواجهات ملحق التصفيات الآسيوية لكرة قدم الصالات 2021، والتي ضمت العراق، لبنان، فيتنام وتايلاند، واستضافتها خورفكان من 20 إلى 25 مايو الماضي.