«النمور».. الهدف الأول بعد 253 دقيقة



رضا سليم (دبي)



نجح اتحاد كلباء في فك شيفرة الأهداف التي غابت عنه من بداية الموسم حتى الآن على مدار الجولتين السابقتين بدوري أدنوك للمحترفين، حيث خسر أمام الشارقة بهدف في الجولة الأولى، وتعادل مع الجزيرة من دون أهداف في الجولة الثانية، وكان أحمد جشك على موعد تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 73 أمام عجمان في الجولة الثالثة، وهو ما يعني أن جشك أنهى صيام «النمور» بعد 253 دقيقة.

ويعد غياب مالابا مهاجم اتحاد كلباء عن التهديف حتى الآن بمثابة اللغز الكبير، خاصة أن اللاعب سجل في الموسم الماضي 12 هدفاً، في 22 مباراة، وفي الموسم قبل الماضي سجل 11 هدفاً في 18 مباراة، وبعد 3 جولات هذا الموسم لم يظهر قائد «النمور»، ولم يزأر في شباك المنافسين.

في الموسم الماضي سجل مالابا أول أهداف اتحاد كلباء في مرمى عجمان بالجولة الثانية من الدوري، وفي الموسم قبل الماضي سجل «النمور» هدفين في مرمى العين، ورغم خسارة المباراة إلا أن الفريق هز شباك المنافسين من الجولة الأولى، وفي موسم 2018-2019 تكرر المشهد وسجل النمور هدفين في شباك الوحدة بالجولة الأولى، ولكنه خسر 2-6، وهو الموسم الذي عاد فيه إلى «الأضواء» قادماً من الدرجة الأولى.

وتبدو نتائج الفريق «الأصفر» من دون طموح جماهيره التي انتظرت أن يظهر بشكل مختلف وأفضل عن الموسم الماضي الذي قدم فيه مستوى متميزاً في الأداء والنتائج، حيث أنهى الموسم في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.