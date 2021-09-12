تكريم أبطال البارالمبية



تكريم أبطال البارالمبية



أبوظبي (الاتحاد)

واصلت رابطة المحترفين مبادراتها الرائعة، مواكبة كل الأحداث التي تشهدها الساحة في جميع الأصعدة، وأطلقت «أبطالنا في البارالمبية من ذهب» شعاراً للجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين»، احتفالاً تكريماً لأبطال الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020»، بعدما حصدت بعثتنا 3 ميداليات ملونة، منها ذهبية عبدالله العرياني في الرماية، وفضية وبرونزية محمد القايد في الكراسي المتحركة.



وتم استعراض إنجازات أبطال البارالمبية عبر شاشات الملاعب، ومن أجل إبراز جهودهم على الساحة الرياضية، من خلال كبرى البطولات المحلية «الدوري»، والتي تتخطى أهدافه المنافسة فقط، ولكنها تمثل بوابة لتنمية إبداعات ومهارات أبناء الوطن في شتى المجالات، حسبا أعلنت رابطة المحترفين.

الجدير بالذكر أن البطل البارالمبي عبدالله العرياني، حقق ذهبية الرماية التي تضاف إلى رصيد إنجازاته في الألعاب البارالمبية، والذي بلغ 5 ميداليات «ذهبية في لندن 2012 و3 ميداليات فضية في ريو دي جانيرو عام 2016»، بينما حاز البطل البارالمبي محمد القايد على الميدالية الفضية في سباق 800 متر على الكراسي المتحركة، والميدالية البرونزية 100 متر كراسي متحركة، ليواصل مسيرة حصد الألقاب البارالمبية، بعد أن حصل على ميداليتين فضية وبرونزية في لندن 2012، وذهبية في ريو دي جانيرو 2016 وبرونزية في طوكيو 2020.