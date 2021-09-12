زايد العامري.. «إفطار المئوية» على «مائدة العميد»

معتصم عبدالله (دبي)



لم يفوت زايد العامري جناح «فخر أبوظبي»، احتفالية خوضه المباراة رقم 100، في مسابقات المحترفين، بعدما نجح في وضع بصمته بتسجيله الهدف الثاني لفريقه أمام ضيفه النصر في الدقيقة 91، بعد دخوله بديلاً لزميله المقيم عمر تراوري صاحب الهدف الهدف الأول في الدقيقة 72 من عمر المواجهة التي انتهت لمصلحة الجزيرة 2-1.

ومثلت المواجهة أمام النصر المباراة رقم 100 للعامري في مسابقات المحترفين، بعدما شارك في 65 مباراة في الدوري سجل خلالها 9 أهداف، و11 مباراة في كأس الخليج العربي، إضافة إلى 24 مباراة في دوري تحت 21 «الرديف» سجل خلالها 16 هدفاً.

وكسر العامري بفضل هدف فريقه الثاني أمام النصر صيامه عن التسجيل في 15 مباراة على التوالي في الدوري، منذ هدفه أمام عجمان 3-0، في الجولة 11 لدوري الخليج العربي، في الموسم الماضي 2020- 2021، ليرفع رصيده الإجمالي من الأهداف في دوري المحترفين إلى 9 أهداف.

ولعب زايد العامري «24 عاماً» بديلاً للمرة الأولى في الموسم الحالي 2021- 2022، أمام النصر في مباراة أمس الأول، بعدما شارك أساسياً في مباراتي الجزيرة والظفرة 2-0، قبل خروجه في الشوط الثاني، واتحاد كلباء والجزيرة 0-0 لمدة 79 دقيقة، وصولاً إلى مباراة «العميد» في الجولة الثالثة.

واستحق العامري بجانب بقية بدلاء «فخر أبوظبي» الذين شاركوا في الشوط الثاني لمباراة النصر برونو أوليفيرا، عبدولاي ديابي، محمد العطاس، وزايد الزعابي، إشادة المدرب الهولندي مارسيل كايزر والذي علق على تألق البدلاء، قائلاً: «لاعبو فريقي استحقوا الإشادة على المستوى المميز، رغم الظروف المناخية المعقدة، والأساسيون ظهروا بشكل جيد والبدلاء صنعوا الفارق».