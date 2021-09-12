«الشارقة ماسترز» تُعيد الحياة إلى «رقعة الشطرنج»



رضا سليم (دبي)



كشف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تفاصيل النسخة الرابعة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، لتعيد الحياة للرقعة الشطرنجية، وتستمر حتى 25 سبتمبر الجاري بقاعة النادي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشهد مشاركة 80 لاعباً من أصحاب الألقاب الدولية يمثلون 30 دولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي، وحضره الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وجمال عيسى المدفع نائب رئيس اللجنة المنظمة رئيس لجنة الاستئناف، وعمر نعمان آل علي مدير البطولة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، واللجنة المنظمة للبطولة، ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي، وفتحي جبر عفانة الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء أحد الرعاة، وعدد من مسؤولي ومندوبي الشركات الراعية للحدث.

وتشهد البطولة على هامش «بطولة التحدي»، والتي يشارك فيها 20 لاعباً دولياً مقسمين إلى مجموعتين، تضم كل منها عشرة لاعبين، بهدف تطوير التصنيف الدولي وزيادة الاحتكاك والخبرة للاعبين المواطنين، من دون المساس بالمستوى الفني لبطولة الماستر الرئيسية، ويمثل الإمارات في بطولة الماسترز عدد من اللاعبين الدوليين، منهم سالم عبد الرحمن وسعيد إسحاق وعمران الحوسني وإبراهيم سلطان.

وقال الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس النادي: إعادة تنظيم مثل هذه البطولات بالحضور، يبشر ببدء التعافي من جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، وعودة الأنشطة الرياضية إلى سابق عهدها، وتنظيم مثل هذه البطولات العالية المستوى، يؤكد أن الإمارات بشكل عام ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج مؤهلين لتنظيم أكبر الأحداث الشطرنجية العالمية باحترافية وبشكل رائع.

وأضاف: تنظيم هذه الأحداث أيضاً يستهدف توفير قدر كبير من الاستفادة والتطوير للاعبي المنتخب الوطني للدولة وللاعبي النادي الذين سيشارك عدد منهم بالبطولة، وهم الذين نعمل على تأهيلهم وإعدادهم لتبوء منصات التتويج العالمية وتشريف الدولة.

وقدم الشيخ سعود الشكر للشركات والمؤسسات الوطنية لدعم البطولة، وفي مقدمتهم شركة فاست للمقاولات وشركة الأصباغ الوطنية ناشيونال وفندق سنترو الشارقة للتعاون الدائم مع النادي.

وقال المهندس فتحي عفانة: لدينا استعداد للمساهمة في إنجاح ودعم ورعاية الفعاليات والأحداث الرياضية التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وجميع الأحداث الرياضية بالشارقة، ولدينا الكثير من الدعم والمساهمة في الأحداث الرياضية على مستوى إمارة الشارقة، والتي نعتبرها جزءاً من رد الجميل ومساهمة في المجتمع، كما لدينا فرق تنافس على صدارة البطولات العمالية في كرة القدم والسلة والكريكيت وألعاب أخرى.

وكشف جمال عيسى المدفع أمين عام النادي عن جوائز البطولة، وقال: الجوائز تبلغ 55 ألف دولار لـ 15 جائزة، ويحصل البطل على 10 آلاف دولار والثاني 8 آلاف والثالث 7 آلاف وحتى المركز الخامس عشر، وكذلك جائزة لأفضل لاعبة في البطولة، وجائزة لأفضل لاعبة من الإمارات ولأفضل لاعب من الإمارات، بالإضافة إلى الكؤوس والميداليات التقديرية.

وقال عمر نعمان آل علي مدير البطولة: الحدث يعتبر أقوى بطولة مفتوحة في عام 2021، من حيث التصنيف على مستوى العالم، حيث يبلغ معدل التصنيف للبطولة 2531 نقطة، وأيضاً الأقوى على الصعيد الآسيوي والعربي وفي الشرق الأوسط.